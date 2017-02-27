КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ДОЛГО ЖИТЬ. ВОТ КАК МОЖНО ЖИЗНЬ ПРОДЛИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

То, что каждый человек хочет прожить как можно дольше, не секрет. Вот и хочу подсказать, как этого можно достичь.

Издавна продуктом долголетия считали чеснок. Очищенными от шелухи, измельченными дольками чеснока надо заполнить стеклянную бутылку, залить ее доверху медицинским спиртом, настоять 2 недели в темном месте при комнатной температуре, процедить и ежедневно принимать перед обедом по 1 ч.л. приготовленной настойки. Продолжительность ее приема не ограничена.

Можно очистить от шелухи и измельчить 2 крупных головки чеснока, перемешать чеснок деревянной ложкой в стеклянной банке со свежевыжатым из 6 лимонов соком, завязать горлышко банки чистой льняной тканью, настоять неделю в темном теплом месте, ежедневно перемешивая, а затем принимать 2 недели после еды по 1 ч.л. приготовленного эликсира. Каждый раз разводить его в стакане теплой кипяченой воды. Перед употреблением взбалтывать. Готовить и принимать эликсир каждые полгода.

Обеспечит долголетие целебный отвар. Надо вечером влить в стакан кипящей воды свежевыжатый из 1/4 лимона сок, прокипятить ровно 1 минуту, добавить в отвар по 1 ч.л. сухой измельченной травы мяты и сахарного песка, тут же снять посуду с огня, через 5 минут процедить ее содержимое и выпить непосредственно перед сном. Каждый день готовить свежий отвар. Пить его с февраля по апрель и с октября по декабрь. В остальные месяцы года каждое утро растворять в стакане минеральной воды сок 1/4 лимона, 1 ст.л. липового или гречишного меда и выпивать раствор натощак.

Для укрепления иммунитета и устранения упадка сил надо измельчить сухими и смешать поровну по объему плоды шиповника, цветки ромашки аптечной, траву крапивы и спорыша, затем ежедневно 1 ст.л. смеси заливать стаканом кипятка, настаивать ровно 4 часа, процеживать и выпивать настой залпом утром натощак.

Чтобы улучшить память, нужно высушенные плоды красной рыбины и шиповника измельчить по отдельности в кофемолке, затем смешать поровну по объему, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, настоять 10-15 минут и выпить настой. Пить его регулярно, независимо от еды.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,

Хмельницкая обл.