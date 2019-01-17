Для контроля за показателями влажности и температуры необходим специальный прибор – гигрометр. Постоянство температуры и влажности в помещении – это важное условие для нормальной жизнедеятельности человека, животных и растений, а также для сохранности различных товаров, материалов, предметов обстановки. Кроме того, во многих учреждениях, например в аптеках, на складах, в медицинских кабинетах необходимо поддерживать постоянный микроклимат, регламентированный нормативными документами.
Виды гигрометров
Гигрометр – что это, как он функционирует, как с его помощью измерить влажность, можно узнать из инструкции к прибору или непосредственно на сайте производителя. В основу функционирования гигрометров положены разные физические процессы, в зависимости от чего приборы бывают следующих видов:
- Весовой гигрометр, где используются гигроскопические материалы, которые изменяют свою массу при поглощении влаги из окружающего пространства. Зная массу вещества до и после поглощения влаги в результате прохождения через него потока влажного воздуха, производится расчет влажности воздуха в помещении, где установлен прибор;
- Волосной гигрометр. В основу работы которого, положена способность волоса изменять длину при увлажнении. Волос, который предварительно обезжирен, натягивается на специальную рамку;
- Пленочный прибор, представляющий собой пленку из органического материала, натянутую на рамку. При увлажнении пленки изменяется положение центральной точки пленки, это изменение фиксируется стрелкой, движущейся по цифровой шкале;
- Электролитический гигрометр – пластина из электроизоляционного материала, покрытая электролитом. При повышении или понижении влажности сопротивление и плотность электролита изменяются, что и фиксируется измеритель;
- Конденсационный гигрометр;
- Электронные гигрометры, различающиеся по принципу измерения. Существуют емкостные, резистивные, оптоэлектронные приборы;
- Психрометрический гигрометр – наиболее часто использующийся в аптеках, дет. учреждениях, на складах, в клиниках.
Как работает психрометрический гигрометр подробно описано в инструкции пользователя. Чтобы правильно определить влажность, надо четко следовать рекомендациям инструкции и правильно произвести расчет.
Как эксплуатировать гигрометр психрометрический
В конструкцию прибора входит стеклянная трубка, закрепленная на тыльной стороне пластмассового основания и 2 термометра (влажный и сухой). Капилляр влажного термометра завернут лоскутом ткани и опущен в расширенную часть стеклянной трубки, куда налита вода.
Как залить воду, описано в инструкции пользователя. Для заполнения используют только дистиллированную воду, которую удобнее заливать при помощи специальной пипетки или емкости с носиком. Воду наливают так, чтобы она полностью покрывала капилляр, обернутый тканью
Надо постоянно следить, чтобы в емкости обязательно была вода, при полном высыхании ткани, прибор непригоден для определения влажности.
Вода, находящаяся в резервуаре испаряется, на этот процесс затрачивается определенное количество тепла. От интенсивности испарения зависят показания влажного термометра, тогда как сухой термометр показывает температуру воздуха в комнате. Показания смоченного термометра тем ниже, чем суше воздух и интенсивнее испарение.
Сняв показания двух градусников и, воспользовавшись таблицей соответствия влажности показателю разности температур, можно определить влажность в комнате.
Виды психрометрических гигрометров
От диапазона шкалы сухого термометра зависит тип прибора:
- ВИТ-1 - 0° - 25°С
- ВИТ-2 - +15° - +40°С.
Гигрометр выбирают в зависимости от температуры в помещении, которая регламентирована отраслевыми стандартами, например – микроклимат на аптечных складах, в торговых залах и других помещениях, где их устанавливают.
Подготовка к работе
Чтобы измерения были точными, надо следовать инструкции, где описано, как пользоваться прибором.
Основные правила эксплуатации:
- Надо распаковать прибор и проверить прочность крепления капилляров и целостность трубки;
- Питатель надо снять с основания перед тем, как заполнять водой;
- Для наполнения используется только дистиллированная вода, заполненный питатель закрепляется на шкале так, чтобы до резервуара градусника от его открытого края было приблизительно 20 мм, а стенка питателя не должна соприкасаться с тканью;
- Гигрометр закрепляется на уровне глаз человека, в отдалении от источников холода и тепла – кондиционеров, батарей центрального отопления, конвекторов, вентиляторов, которые являются причиной разницы более 2°С между резервуарами – нижним и верхним.
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