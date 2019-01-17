Для контроля за показателями влажности и температуры необходим специальный прибор – гигрометр. Постоянство температуры и влажности в помещении – это важное условие для нормальной жизнедеятельности человека, животных и растений, а также для сохранности различных товаров, материалов, предметов обстановки. Кроме того, во многих учреждениях, например в аптеках, на складах, в медицинских кабинетах необходимо поддерживать постоянный микроклимат, регламентированный нормативными документами.

Виды гигрометров

Гигрометр – что это, как он функционирует, как с его помощью измерить влажность, можно узнать из инструкции к прибору или непосредственно на сайте производителя. В основу функционирования гигрометров положены разные физические процессы, в зависимости от чего приборы бывают следующих видов:

Весовой гигрометр , где используются гигроскопические материалы, которые изменяют свою массу при поглощении влаги из окружающего пространства. Зная массу вещества до и после поглощения влаги в результате прохождения через него потока влажного воздуха, производится расчет влажности воздуха в помещении, где установлен прибор;

Волосной гигрометр . В основу работы которого, положена способность волоса изменять длину при увлажнении. Волос, который предварительно обезжирен, натягивается на специальную рамку;

Пленочный прибор , представляющий собой пленку из органического материала, натянутую на рамку. При увлажнении пленки изменяется положение центральной точки пленки, это изменение фиксируется стрелкой, движущейся по цифровой шкале;

Электролитический гигрометр – пластина из электроизоляционного материала, покрытая электролитом. При повышении или понижении влажности сопротивление и плотность электролита изменяются, что и фиксируется измеритель;

Конденсационный гигрометр ;

Электронные гигрометры , различающиеся по принципу измерения. Существуют емкостные, резистивные, оптоэлектронные приборы;

Психрометрический гигрометр – наиболее часто использующийся в аптеках, дет. учреждениях, на складах, в клиниках.

Как работает психрометрический гигрометр подробно описано в инструкции пользователя. Чтобы правильно определить влажность, надо четко следовать рекомендациям инструкции и правильно произвести расчет.

Как эксплуатировать гигрометр психрометрический

В конструкцию прибора входит стеклянная трубка, закрепленная на тыльной стороне пластмассового основания и 2 термометра (влажный и сухой). Капилляр влажного термометра завернут лоскутом ткани и опущен в расширенную часть стеклянной трубки, куда налита вода.

Как залить воду, описано в инструкции пользователя. Для заполнения используют только дистиллированную воду, которую удобнее заливать при помощи специальной пипетки или емкости с носиком. Воду наливают так, чтобы она полностью покрывала капилляр, обернутый тканью

Надо постоянно следить, чтобы в емкости обязательно была вода, при полном высыхании ткани, прибор непригоден для определения влажности.

Вода, находящаяся в резервуаре испаряется, на этот процесс затрачивается определенное количество тепла. От интенсивности испарения зависят показания влажного термометра, тогда как сухой термометр показывает температуру воздуха в комнате. Показания смоченного термометра тем ниже, чем суше воздух и интенсивнее испарение.

Сняв показания двух градусников и, воспользовавшись таблицей соответствия влажности показателю разности температур, можно определить влажность в комнате.

Виды психрометрических гигрометров

От диапазона шкалы сухого термометра зависит тип прибора:

ВИТ-1 - 0 ° - 25 ° С

ВИТ-2 - +15 ° - +40 ° С.

Гигрометр выбирают в зависимости от температуры в помещении, которая регламентирована отраслевыми стандартами, например – микроклимат на аптечных складах, в торговых залах и других помещениях, где их устанавливают.

Подготовка к работе

Чтобы измерения были точными, надо следовать инструкции, где описано, как пользоваться прибором.

Основные правила эксплуатации:

Надо распаковать прибор и проверить прочность крепления капилляров и целостность трубки;

Питатель надо снять с основания перед тем, как заполнять водой;

Для наполнения используется только дистиллированная вода, заполненный питатель закрепляется на шкале так, чтобы до резервуара градусника от его открытого края было приблизительно 20 мм, а стенка питателя не должна соприкасаться с тканью;

Гигрометр закрепляется на уровне глаз человека, в отдалении от источников холода и тепла – кондиционеров, батарей центрального отопления, конвекторов, вентиляторов, которые являются причиной разницы более 2 ° С между резервуарами – нижним и верхним.

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