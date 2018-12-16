ЧТО ГРИБОК ПЛЕСЕНИ СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ, И КАК НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ ОН ВЛИЯЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что моя информация о грибке плесени заинтересует многих людей.

Этот грибок может жить в доме не только в дереве, как думают многие, но и под линолеумом, плиткой, обоями и коврами в городской квартире. Лучший для него микроклимат — повышенная влажность.

Первые признаки аллергической реакции на эту негативную микрофлору проявляются одутловатостью лица, кожа тех, кто живет в помещении, пораженном грибком плесенью, покрывается сыпью, их беспокоят першение в горле и легкий кашель. Со временем у таких людей возникают беспричинная слабость, утомляемость, нарушение функций опорно-двигательного аппарата и легочной системы, что способствует развитию у них аллергенов, на которые раньше организм не реагировал. Нередко это проявляется головной болью, аллергическим насморком, сильной раздражительностью и даже депрессией. Еще плесневые грибки провоцируют развитие пневмонии. Ее симптомы — боль в груди, повышенная температура тела, сильный кашель и одышка. Прием антибиотиков, которые используются при бактериальной пневмонии, в этом случае противопоказан, так как их применение негативно действует на полезную микрофлору желудочно-кишечного тракта.

В организм грибок плесени попадает через поврежденную кожу. Плесневая патогенная микрофлора воздействует на дрожжеподобные грибы-кандиды, живущие постоянно на наших коже и слизистых, а те, в свою очередь, провоцируют появление упомянутых выше болезней.

Грибок плесени сначала проявляет себя на доске или бревне в виде белого пушка или белых нитей, затем проступают розовые, желтые пятна, переходящие в сероватые пленки. Постепенно дерево, пораженное грибком, темнеет и рассыпается. Происходит это достаточно быстро. Наименее подвержен плесени дуб.

Чтобы избежать появления плесени, все деревянные материалы внутри жилого помещения рекомендуется обработать. С этой целью 1 часть по объему медного купороса смешивают с 18-20 частями древесного уксуса и обрабатывают этой смесью дерево с тыльной стороны. При появлении грибка следует срочно заменить пораженную им древесину. Если грибок находится на небольшом участке, то, чтобы его уничтожить, это место нужно хорошо прогреть электрическим рефлектором. Также можно растворить в 5 л кипятка 900 г поваренной соли и 45-50 г борной кислоты, а затем кистью, смоченной в растворе, смазать поврежденные плесенью участки. Сделать так слой за слоем 5 раз. Проследить за тем, чтобы раствор проник во все щели и трещины, а затем хорошо проветрить помещение.

В период борьбы с плесневым грибком нужно соблюдать диету. Необходимо полностью отказаться от пива, кваса, шампанского, кондитерских изделий, свинины, баранины, копченостей, жареного, наваристых бульонов, мяса утки и гуся, а также есть как можно меньше продуктов, богатых углеводами, крупяных и макаронных изделий, при изготовлении которых использовались дрожжи. Полезны зеленый горошек, морковь, капуста, фасоль, кабачки, тыква, кисломолочные продукты, творог, отварные или тушеные телятина, говядина, курица и рыба.

С уважением — Борис Антонович Лебеденко