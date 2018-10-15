ЖИРОВИК, МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ, КИСТУ И ГАСТРИТ УБИРАЕМ САМИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю несколько проверенных опытом рецептов лечения болезней.

От гастрита с пониженной кислотностью желудочного сока избавит пион уклоняющийся. Надо залить 2 стаканами горячей воды 1 ч.л. измельченных корней растения, прокипятить 5 минут, процедить и пить по полстакана отвара 3 раза в день за 20 минут до еды.

Жировик рассосется, если регулярно прикладывать к нему в виде компресса измельченные до кашицы листья плюща.

Чтобы убрать мешки под глазами, нужно залить 0,5 стакана кипятка 1 ч.л. сухой измельченной травы шалфея, настоять 15-20 минут, процедить, разделить настой на 2 равные части и одну охладить. Затем смочить в теплом настое 2 тампона и приложить их на 10 минут к нижним векам. Потом то же самое сделать с холодным настоем. И так 2 раза. Процедуру проводить перед сном 2-3 раза в неделю. Курс лечения — месяц.

Для устранения кисты на яичнике надо измельчить и смешать 1 ч.л. травы чистотела, по 1 ст.л. цветков ромашки и календулы, залить смесь вечером в термосе 2 стаканами кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по полстакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды. И так ежедневно в течение 1,5 месяцев.

С уважением — А.И.Хирилов,

Донецкая обл.