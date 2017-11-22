ЗДОРОВЬЕ, УВЕРЕН, ВСКОРЕ ВОЗВРАТИТСЯ К ТЕМ, КТО ДАННЫМИ РЕЦЕПТАМИ БУДЕТ ЛЕЧИТЬСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Уверен, что те, кто будет лечиться опубликованными ниже средствами, вскоре возвратят утерянное здоровье.

Для устранения гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки надо 600 г измельченных в кофемолке семян льна залить в чугунной кастрюле 2 стаканами воды, добавить 2 сырых хорошо взбитых куриных яйца, 10-15 минут выдержать, постоянно помешивая, на слабом огне, добавить, сняв посуду с огня, по 0,5 кг свежего нату­рального сливочного масла и меда, потом довести до кипения, проварить, помешивая, 7 минут, охладить и съедать по 1 ст.л. приготовленного средства 3 раза в день за 20 минут до еды. Хранить его в стеклянных банках в холодильнике. Курс лечения — 1-1,5 месяца.

Перхоть исчезнет, если 1 ст.л. сухих измельченных цветков василька синего залить 200 мл кипятка, добавить 200 мл столового уксуса, перемешать и втирать смесь ежедневно в течение недели в кожу головы.

Чтобы очистить сосуды, нужно поместить в трехлитровую банку 2 ст.л. травы чистотела, 3 пропущенные через мясорубку сырыми среднего размера свеклы, 2 стакана проросших зерен пшеницы, 0,5 стакана сахара, 3 корочки хлеба, залить по шейку банки водой, выдержать неделю при комнатной температуре в темном месте, а затем пить по стакану настойки до ее окончания за полчаса до еды.

Аденома простаты в начальной стадии рассосется, если 1 ст.л. измельченных листьев или коры лещины залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 50 мл настоя 4 раза в день за 30 минут до еды. Ежедневно готовить свежий. Можно залить 1 л горячего молока 100 г измельченного прополиса, выдержать 10 минут на слабом огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 2 раза в день перед едой. Курс лечения — 30 дней, после месячного перерыва повторить. Провести с перерывами 2-3 таких курса.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.