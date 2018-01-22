ЯЗВА, БЕССОННИЦА, РАНЫ, ЛИШАЙ... КАК С НИМИ СПРАВИТЬСЯ? УЗНАЙ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Вновь предлагаю тебе свои знания.

Небольшие раны быстро заживают, если наносить на них регулярно мазь, приготовленную из протертых с натуральным сливочным маслом свежих яблок.

Язва желудка зарубцуется, если семена китайского лимонника перетереть в порошок и принимать его на кончике ножа, запивая водой, 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц. Противопоказано это средство гипертоникам и беременным. Чтобы справиться с язвой кишечника, нужно принимать 3 раза в день во время еды по 3 г несоленого козьего жира. Курс лечения — 2 недели, при необходимости после 10 дней перерыва повторить.

Чтобы избавиться от продолжительного грудного кашля, нужно на ночь хорошо натереть грудь сухим сукном, тщательно втереть в нее несоленый внутренний свиной жир или топленое сливочное масло, тепло укутаться и спать так до утра. Вечером, при необходимости, процедуру повторить.

Для устранения бессонницы надо измельчить и смешать по 1 ч.л. травы пустырника пятилопастного, марьиного корня и корня валерианы, залить смесь 200 мл кипящей воды, настоять 1 час под крышкой в тепле, процедить и принимать по 1 ч.л. настоя 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц.

Со стригущим лишаем справится подсолнечник. Нужно срезать зрелую шляпку растения, удалить из нее семена, затем высушить, сжечь, развести полученный пепел водой до густоты домашней сметаны и несколько раз в день обрабатывать полученной кашицей проблемные места.

С уважением — Л.П.Лебедева,