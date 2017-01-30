ВСЕГДА ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ТО, ЧТО СУМЕЛА НАКОПИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Давно увлекаюсь народной медициной, накопила много методов лечения болезней и всегда готова ими поделиться.

Тем, кто страдает от отложения солей, советую пропустить через мясорубку вечером по отдельности свежие корни и зелень петрушки, затем 2/3 стакана измельченного корня и 1/3 стакана зелени смешать, залить 2 стаканами кипятка, настоять ночь под крышкой, а утром процедить, добавить в настой свежевыжатый из 1 лимона сок и пить по 1/3 стакана 2 раза в день за 45 минут до еды. Ежедневно готовить свежее средство. После каждых 2 дней его приема делать трехдневный перерыв. Курс лечения — 1 месяц.

От опухоли молочной железы избавит березовый гриб чага. Надо 250 г сухого гриба выдержать в 2 л холодной воды до размягчения, затем измельчить на терке и проварить на слабом огне в той же воде, в которой настаивался, в течение часа. До кипения не доводить. После остывания процедить. Отдельно залить 1 л холодной воды 2 стакана свежих или стакан сухих ягод калины, настоять 5 часов, выдержать 1 час на кипящей водяной бане, после остывания процедить, смешать с настоем чаги, 250 мл сока алоэ и таким же количеством по объему цветочного меда, довести все кипяченой водой до 4 л и оставить на 6 дней в прохладном месте. После этого принимать по 1 ст.л. 3 раза в день до окончания целебного средства.

Еще, чтобы опухоль молочной железы рассосалась, можно очистить от кожицы и измельчить 200 листиков алоэ, перемешать их с 400 г сухой, перетертой в порошок травы шлемника байкальского, 2,5 л сухого красного вина, 2 кг меда, проварить 1 час на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день. Хранить оба средства в холодильнике.

Радикулит отступит, если промыть в холодной воде и измельчить 2 стручка красного горького перца, залить его 300 мл нашатырного спирта, настоять 2 недели в темном месте, постоянно взбалтывая, затем растирать настойкой движением вверх проблемные места.

С уважением — М.Н.Золотько,

г. Луганск