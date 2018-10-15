ВОТ ОПЯТЬ РЕЦЕПТЫ ПИШУ, ИМ ДОВЕРИТЬСЯ ПРОШУ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова пишу рецепты лечения некоторых недугов. Все они на раз проверены, поэтому прошу им доверять.

Это средство избавит от кисты на почке. Нужно поместить в трехлитровую банку 30 г перетертого в порошок корня девясила, 2 ст.л. сахара и 1 ст.л. дрожжей, залить доверху теплой кипяченой водой, закрыть горлышко банки крышкой и оставить на 2 дня. Пить готовый настой по 0,5 стакана 3 раза в день независимо от еды. После 20 дней перерыва повторить лечебный курс.

Мешки, отечность под глазами исчезнут, если приложить к векам на 20 минут марлевые мешочки с использованной чайной заваркой.

Для устранения последствий инсульта надо залить приготовленным, как чай, отваром хвои, чтоб покрыл, 2 среднего размера лимона, измельченных вместе со шкуркой, тщательно перемешать и съесть смесь равными порциями за 3-4 раза в течение дня. Употреблять за 1 час до еды. Курс лечения — 2-3 недели, сделать на месяц перерыв, а потом повторить. Смесь каждый день готовить свежую.

Кровоточивость дёсен прекратится, если 20-30 г сухих корок граната залить 200 мл воды, довести до кипения, проварить 30 минут на слабом огне, процедить и теплым отваром полоскать после еды рот.

Чтобы избавиться от жжения подошв, тщательно перемешайте сырой желток куриного яйца с 0,5 ч.л. мелкой соли и приложите смесь к ступням в виде компресса. Выполняйте процедуру как можно чаще.

Вывих, ушиб быстрее заживут, если регулярно протирать проблемные места насыщенным отваром чемерицы, приготовленным из измельченных корней растения.

При варикозном расширении вен советую измельчить и смешать по 1 ст.л. листьев и коры лещины, залить смесь стаканом кипятка, через 6 часов процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3-4 раза в день перед едой. Постоянное его употребление способствует остановке развития варикоза.

Шум в ушах исчезнет, если смешать 2 ст.л. листьев мелиссы, по 1 ст.л. листьев мяты и земляники, залить смесь 0,5 л кипятка, настоять 15-20 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 30-45 дней.

С уважением — Оксана,

г. Львов