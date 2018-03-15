ВОТ ЧТО ПРИ ПОТЕРЕ ПАМЯТИ ДЕЛАТЬ СТОИТ, КОГДА АДНЕКСИТ, САЛЬПИНГИТ БЕСПОКОЯТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз готов поделиться с тобой своими знаниями.

К сожалению, в последнее время все больше женщин страдает от аднексита (воспаления придатков) и сальпингита (воспаления маточных труб). В острой стадии эти болезни проявляются болью внизу живота и пояснице, повышенной температурой тела, лихорадкой, нарушением мочеиспускания и перитонеальными явлениями (острым животом). Хроническая стадия характеризуется болью в животе, нарушением менструального цикла и нередко — функциональным бесплодием.

Чтобы усмирить недуги, советую накалить на плите кирпич, поместить его в ведро, стать или сесть над ним, оголив нижнюю часть тела, и, поливая кирпич сухим вином, 10-15 минут принимать паровые ванны. Во время выполнения процедуры соблюдать осторожность, избегая ожога половых органов. Проводить лечение каждый вечер перед сном в течение 2 недель. Кроме этого, нужно залить 1,5 л кипяченой воды комнатной температуры 2 ст.л. сухих корневищ аира, настоять 30 минут, затем выдержать настой 5-7 минут на кипящей водяной бане и посидеть в нем несколько минут.

Ускорить выздоровление при амнезии (частичной или полной потере памяти) тоже можно с помощью рецептов народной медицины. Необходимо залить 2-3 л воды стакан измельченной травы букашника горного, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, процедить и помыть перед сном настоем голову. Еще нужно залить вечером 2 стаканами кипятка 1 ст.л. измельченных корневищ аира, настоять, укутав, ночь, а утром процедить, разделить настой на 4 равных порции и выпить по одной за 4 раза в течение дня. Пить за 20 минут до еды. И так каждый день. Вскоре память возвратится.

Повышенная потливость ног — удел многих. Устранению этой проблемы способствует дуб. Надо каждый вечер заливать 1 л кипятка 50-100 г измельченной дубовой коры, кипятить ее 20 минут на слабом огне, настаивать отвар до охлаждения, процеживать и перед сном 10-15 минут держать в нем ноги. После этого присыпать их корой дуба, перетертой в порошок, надеть носки и спать так до утра. Утром помыть ноги в прохладной воде. Очень хорошо при повышенной потливости и опрелостях ног насыпать в носки немного сахара или перетертых в порошок квасцов, одеть носки и ходить в них целый день. Обязательно ежедневно мыть ноги холодной водой. Уверяю, что соблюдая все эти рекомендации, вы в скором времени забудете о своей проблеме.

Всего доброго, не болейте.

С уважением — Виктор Михайлович Лысак,

Житомирская обл.