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УСТРАНЯЕМ РОЖУ, ГИНГИВИТ, ШУМ В ГОЛОВЕ, ПИЕЛОНЕФРИТ

04 Dec 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз делюсь действенными рецептами лечения некоторых заболеваний.

Для усмирения пиелонефрита надо измельчить и смешать поровну по объему створки стручков фасоли и кукурузные рыльца, залить 2 ст.л. смеси 400 мл кипятка, выдержать 1 час на кипящей водяной бане, процедить и пить по 1/2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день в течение 3-4 недель.

При рожистом воспалении нужно протереть утром проблемное место водкой, спиртом или самогоном, присыпать перетертым в порошок мелом, тальком или детской присыпкой, укутать красной тканью и ходить так целый день. Вечером процедуру повторить. Курс лечения — 3 дня. Место, пораженное рожей, не мочить.

Шум в голове перестанет беспокоить, если 1 ст.л. высушенных и перетертых в порошок зеленых стручков фасоли залить стаканом кипятка, настоять 30 минут под крышкой, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Каждые 2 дня делать двухдневный перерыв. Курс лечения — 1-2 недели.

От гингивита избавит лапчатка прямостоячая. Надо 20 г измельченных корневищ растения залить 100 мл медицинского спирта, настоять 7-10 дней, процедить, затем 10 частей по объему настойки смешать с 5 частями глицерина и несколько раз в день обрабатывать этой смесью десны.

С уважением — Оксана,
г. Львов
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