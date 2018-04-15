УСТРАНИМ ПОДОШВ БОЛЕЗНЕННОЕ ЖЖЕНИЕ, СУДОРОГИ, ВОДЯНКУ, СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Позволь поделиться несколькими действенными рецептами лечения болезней.

Жжение подошв прекратится, если на ночь укутывать ступни листком капусты, надевать сверху полиэтиленовый пакет, теплые носки и спать так до утра. Вечером заваривать целиком растение укропа и парить в этом настое ноги.

Закапывая ежедневно перед сном в каждый глаз по 1-2 капли мочи, избавитесь от непроизвольного слезотечения.

Чтобы остановить развитие водянки, нужно измельчить вечером 1 крупную или 2 среднего размера луковицы, посыпать немного лук сахаром и оставить до утра. Утром выжать из него в стеклянную посуду сок. Принимать его по 2 ст.л. в день.

Растворяя перед сном в стакане теплой воды или кефира 2 ч.л. меда и выпивая этот раствор, вскоре избавитесь от ночных судорог. Если они беспокоят и днем, принимайте 3 раза в день по 1 таблетке «Глюконата кальция» и по 3 ч.л. меда.

С уважением — Мария Николаевна Золотько,

г. Луганск