УСМИРЯЕМ ДИАБЕТ, БРОНХИТ, ПРОСТУДУ, ПАРАПРОКТИТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз делюсь эффективными методами исцеления.

Одолеть парапроктит поможет травяной настой. Надо измельчить и смешать по 3 ст.л. плодов софоры, травы зверобоя и цветков ромашки, 2 ст.л. травы чистотела и 1 ст.л. листьев березы, залить 3 ст.л. смеси 1,2 л воды, довести до кипения, настоять 3 часа, процедить и сделать с 50 мл настоя микроклизму. За полчаса до этого поставить очистительную клизму. Провести 12 таких ежедневных процедур. Кроме клизм, регулярно принимать с настоем сидячие ванночки и делать с ним на анус компрессы. После двух недель перерыва повторить лечебный курс.

Нормализации уровня сахара в крови при диабете способствует уснея. Этот лишайник встречается во влажных лиственных лесах на коре деревьев в виде торчащего кустарника серовато-зеленого цвета. На курс лечения требуется 200-300 г уснеи. Нужно 1 ст.л. измельченного сырья залить 250 мл кипятка, настоять ровно 2 часа, процедить и выпить настой равными порциями утром и в обед перед едой. Ежедневно готовить свежий. Так как настой уснеи благотворно влияет на поджелудочную железу, советую употреблять его всем, у кого проблемы с этим органом.

Всевозможные ушибы быстро заживают, если регулярно смазывать их касторкой.

Для усмирения простуды и бронхита надо смешать по объему 2 части касторки и 1 часть аптечного скипидара, а затем втирать эту смесь вечером перед сном в грудную клетку.

Чтобы избавиться от туберкулеза гортани, нужно измельчить и смешать 2 ст.л. травы дурнишника, по 3 ст.л. плодов софоры и листьев березы, залить 6 ст.л. смеси 1 л воды, довести до кипения, настоять 3 часа, процедить и пить по 50 мл настоя 5 раз в день за 15 минут до еды. Постоянно готовить свежий.

С уважением — Н.И.Каземирова,