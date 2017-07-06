УШИБ, АРТРИТ ИЛИ ИСТОЩЕНИЕ — НА ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ ОТЫЩЕТСЯ РЕШЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь предлагаю на страницах газеты некоторые средства исцеления.

От упадка сил и истощения избавит шиповник. Надо 1/2 стакана измельченных плодов растения залить 2 стаканами воды, довести до кипения, прокипятить несколько минут, настоять 1 час, процедить и пить по полстакана отвара 4 раза в день. Желательно каждый раз растворять в нем 1 ч.л. меда. Ежедневно готовить свежий напиток.

Артрит отступит, если растопить в миске 100 г пчелиного воска, когда он немного остынет, добавить в него 1 ст.л. камфоры в порошке, 5 ст.л. горчицы, полстакана медицинского спирта, тщательно перемешать и нанести мазь на больной сустав. Прикрыть компрессной бумагой, полиэтиленом и тепло укутать. Менять компресс несколько раз в день.

Для устранения суставного ревматизма нужно вечером наполнить листьями березы сшитые из широких мешков «штаны», надеть их так, чтобы листья толстым слоем облегли со всех сторон до ягодиц больные ноги, и лечь спать. Все окна в доме, двери и форточки должны быть закрыты. Когда листья станут мокрыми, сразу же замените их на свежие. Поэтому, чтобы замена всегда была готова, нужно сшить 3 пары таких «штанов». Через неделю забудете о ревматизме.

Уксус с чесноком помогут при ушибе. Нужно 2 головки чеснока, измельченных на терке, залить 0,5 л 6% уксуса, оставить на сутки, а потом растирать настойкой проблемные места.

Давление при гипертонии нормализуется, если перемешать по стакану свекольного сока и меда и принимать по 1 ст.л. смеси 3-4 раза в день перед едой.

При отечности ног пропустите через мясорубку лопух, перемешайте полученную массу до консистенции мази с ржаной мукой и делайте с ней на ноги компрессы. Вскоре отеки сойдут.

С уважением — А.И.Снисаренко,

Днепропетровская обл.