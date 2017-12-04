УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ, ОТ ГРИППА, МАСТИТА ПРОЦЕДУРЫ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь делюсь со всеми своими знаниями и опытом.

Давление при гипертонии нор­мализуют грецких орехи. Их нуж­но употреблять в течение 3 недель, съедая каждый день по 100 г орехов. Можно залить стаканом кипятка 1 ст.л. цветков клевера лугового, настоять 30 минут, процедить и пить по полстакана настоя 3 раза в день. Эффективно залить стаканом воды 2 ст.л. сухих плодов черной смородины, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне и выпить отвар равными порциями за 4 раза в течение дня. Еще, чтобы усмирить гипертонию, нужно измельчить и смешать по объему по 2 части плодов малины, травы душицы, цвета липы, листьев мать-и-мачехи и подорожника, по 3 части листьев березы, травы хвоща полевого и семян укропа, 5 частей плодов шиповника, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, выдержать 3 минуты на кипящей водяной бане, процедить и пить по 50 мл настоя 3 раза в день за 10 минут до еды. Обязательно гипертоникам ограничить употребление соли.

Простуда вскоре проходит, если прикладывать на ночь на шею, спину и ноги сухую присоленную шерстяную ткань.

Избавиться от целлюлита и обрести стройную фигуру поможет выполнение простых упражнений. Надо сесть на коврик, стараясь держать спину прямо, слегка отклониться назад, развести руки в стороны ладонями вверх и слегка поднять по очереди подтянутые к туловищу ноги. Сохранять такое положение как можно дольше. Можно держать в руках гантели. После этого лечь на спину, поднять обе ноги и подержать их поднятыми как можно дольше. Затем ноги поочередно, не сгибая в коленях, опустить. Теперь нужно согнуть их в коленях, пятки соединить, колени развести и попытаться соединить локти. В конце, лежа поочередно на правом и левом боку, поднимать то левую, то правую ногу. Каждое упражнение выполнять несколько раз, стараясь при этом равномерно дышать.

Затвердение в груди при мастите рассосется, если пожевать половину листа фикуса, перемешать его поровну по объему с медом, нанести вечером смесь на больную грудь, прикрыть компрессной бумагой, зафиксировать бинтом и оставить компресс на ночь. Утром смыть теплой водой. Лечиться в течение 2 недель на убывающую луну.

Чтобы не заболеть гриппом во время эпидемии, нужно каждое утро смешивать 2 ст.л. ягод клюквы, 1 ч.л. меда, 1 измельченный зубчик чеснока и съедать смесь натощак.

Боль в желудке, метеоризм перестанут беспокоить, если в течение недели утром натощак, за час до завтрака, и вечером, через 1,5 часа после ужина, съедать по 1 зубчику чеснока. Кроме этого, надо ежедневно заливать стаканом кипятка 1 ст.л. сухой травы зверобоя, процеживать через 20 минут и пить по 1/3 стакана настоя за 15 минут до или через 15 минут после еды.

Для устранения отечности ног, надо залить стаканом кипятка 4 лавровых листа среднего размера, настоять 30 минут, процедить и выпить настой глотками в течение дня. Достаточно 2-3 дней такого лечения.

С уважением — М.Н.Золотько,

г. Луганск