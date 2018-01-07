УДАЛЯЙ НАТОПТЫШИ, МОЗОЛИ, ИЗБАВЛЯЙСЯ СКОРЕЕ ОТ БОЛИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу поделиться некоторыми рецептами оздоровления.

Тем, кто страдает от натоптышей и мозолей, советую растворить вечером в 2 л горячей воды по 1 ст.л. пищевой соды и измельченного темного хозяйственного мыла, подержать полчаса в растворе ноги, после чего хорошо обработать проблемные места пемзой, вытереть насухо и втереть в мозоль или натоптыш касторку. Надеть на ноги хлопчатобумажные носки и спать так всю ночь. После 2-3 таких процедур натоптыши и мозоли исчезнут.

Чтобы избавиться от энтероколита, надо 10 г измельченного чистого прополиса тщательно перемешать со 100 г разогретого домашнего сливочного масла, выдержать 10 минут на кипящей водяной бане, следя за тем, чтобы смесь не закипела, процедить ее горячей через марлю, растворить 1 ч.л. полученной массы в 1/2 стакана горячего молока и выпить раствор за час до еды. И так 3-4 раза в день в течение 20 дней. После 1-2 недель перерыва лечебный курс при необходимости можно повторить.

Многие люди годами храпят, мучая храпом себя и близких. А ведь храп, если он не связан с нарушением работы носоглотки, можно победить. С этой целью надо ежедневно перед сном закапывать в каждую ноздрю по капле облепихового масла.

При повышенной потливости ног надо залить 2 л кипятка 2 ст.л. измельченной травы хвоща полевого, настоять полчаса и в течение 15 минут подержать в настое ноги. Выполнять процедуру ежедневно. Вскоре потливость перестанет беспокоить.

Для устранения конъюнктивита нужно растворить в 200 мл воды кусочек прополиса величиной с пятак, выдержать раствор полчаса на кипящей водяной бане, процедить и 2-4 раза в день промывать им больные глаза.

Ушиб быстро заживет, если прикладывать к нему в виде компресса, часто меняя, свежую измельченную траву полыни горькой.

Если каждый вечер за 2 часа до сна принимать ванну с насыщенным настоем апельсиновых корок, можно навсегда забыть о бессоннице.

Будьте здоровы.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,

Хмельницкая обл.