ТЯГУ К СПИРТНОМУ ЕСТЬ ЧЕМ ОБУЗДАТЬ, И ОТ БРОНХИТА МОЖНО НЕ СТРАДАТЬ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Позволь и мне предложить несколько средств исцеления.

Алкоголизм можно излечить, если смешать по 3 кг меда и измельченной травы полевого хвоща, а затем принимать по 6 ч.л. смеси каждые 3 часа с 6.00 до 24.00 в течение 10 дней. После приема лечебного средства час не есть.

Сосуды очистятся, если смешать 2 стакана меда, 1 стакан молотых семян укропа, 1 ст.л. молотых корней валерианы, залить смесь в термосе 2 л кипятка, настоять 2-3 часа и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды.

Для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете нужно регулярно есть вместе со стеблями свежие листья ежевики.

Зубную боль уймёт тщательное полоскание рта насыщенным отваром корней аира.

Бронхит отступит, если смешать в трехлитровой банке по 3 стакана меда, сахара и грецких орехов молочной спелости, пропущенных через мясорубку, залить смесь доверху водкой, настоять 35 дней, а потом принимать по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой.

Будьте здоровы.

С уважением — Мария Совкович,

г. Львов