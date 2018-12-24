ТЕ, КТО ИМИ УСПЕШНО ЛЕЧИЛСЯ, ЭТИМИ МЕТОДАМИ СО МНОЙ ПОДЕЛИЛСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Этими методами оздоровления со мною поделились те, кому они помогли выздороветь.

Любая одышка пройдет, если залить стаканом воды 1 ст.л. травы багульника, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, процедить и принимать по 2 ст.л. отвара 3 раза в день за 20 минут до еды. Можно наполнить бутылку до половины перегородками грецких орехов, залить доверху водкой, настоять 2 недели, процедить и принимать по 30 капель настойки, запивая 100 мл воды, утром натощак. Эффективно тщательно перемешать 1 л водки, по 1 кг меда и гусиного жира, настоять 2 недели в темном теплом месте, а затем принимать по 1 ст.л. смеси за 30 минут до еды. Вскоре одышка перестанет беспокоить.

Березовый деготь усмирит астму, бронхит, туберкулез легких, а также справится с заболеваниями горла и легких. Его надо принимать по 5-10 капель, растворяя в 1/3 стакана теплой кипяченой воды, 3 раза в день перед едой.

Астма, коклюш, ларингит, трахеит отступят, если 10 г измельченных ядрышек абрикосовых косточек залить 100 мл водки, через 2 недели процедить и принимать по 10 капель настойки, растворяя в 1/3 стакана воды, 3 раза в день перед едой. Полезно смешать сухими по объему по 1 части цвета черной бузины, молодой коры ивы и листьев мать-и-мачехи, по 2 части плодов аниса и шиповника, залить 4 ст.л. смеси стаканом холодной воды, настоять 2 часа, прокипятить 2-3 минуты, после остывания процедить и выпить отвар равными порциями за 3 раза в течение дня. Курс лечения настойкой и отваром — 1 месяц, после 10 дней перерыва повторить. Можно полоскать ими горло.

С уважением — Мария Павловна Рыбалка,

г. Днепр