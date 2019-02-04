СТРЕМЛЮСЬ РЕЦЕПТАМИ ПОДСОБИТЬ ТЕМ, КТО ЗДОРОВЫМ ХОЧЕТ БЫТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как каждый человек хочет быть здоровым, стараюсь периодически предлагать различные рецепты лечения болезней.

Остановить развитие цирроза печени поможет употребление 3 раза в день по 1 ч.л. семян расторопши, измельченных 2 раза подряд в кофемолке. Запивать водой. Можно измельчить и смешать по 25 г корней цикория, травы хвоща полевого, зверобоя и тысячелистника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, выдержать 20 минут на кипящей водяной бане, процедить и выпить настой глотками в течение дня.

Судороги перестанут донимать, если 1 ч.л. травы лапчатки гусиной залить стаканом кипящего молока, через 5-7 минут процедить и выпить горячий настой. Пить его, постоянно готовя свежий, по 1-2 стакана в день.

Для нормализации обмена веществ надо измельчить и смешать по объему по 3 части коры крушины и корней одуванчика, по 1 части листьев мяты перечной, семян петрушки и плодов фенхеля, залить 2 ст.л. смеси 2 стаканами кипятка, через 4-6 часов процедить и выпить настой утром натощак. Курс лечения — 8-10 недель, каждый день готовить свежее целебное средство.

Боли при переломе убирают накладыванием на болезненное место измельченного до кашицы сырого картофеля. Быстрому срастанию костей способствует регулярное употребление вареного лука.

При диатезе нужно измельчить и смешать поровну по объему листья фиалки трехцветной и траву череды, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и давать больному ребенку 3 раза в день по 1 ст.л. приготовленного настоя. Обязательно разводить его небольшим количеством теплой воды. Кроме этого, купать ребенка в настое и делать с ним малышу на проблемные места примочки.

Мигрень отступит, если вылить в стакан свежее яйцо, взболтать его, залить стакан доверху кипящим молоком, тщательно перемешать и выпить эту смесь. Делая так несколько дней подряд, навсегда забудете о мигрени.

Тем, кто страдает от метеоризма, советую залить 1,5 стакана кипятка 1 ст.л. листьев укропа, настоять не менее 3 часов под крышкой, тщательно процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день за несколько часов до еды. Вскоре вы забудете о своей проблеме.

Прогрессирование глаукомы прекратится, если 1/2 стакана листьев крапивы и 1 ч.л. цветков ландыша перетереть с 1 ст.л. воды до кашицы, настоять 8-10 часов в темном месте, добавить 1/2 ч.л. пищевой соды, перемешать и регулярно прикладывать полученную массу к больным глазам.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко