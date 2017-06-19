СРЕДСТВА ОТ ТРЕЩИН, ОЖОГА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ И СЛИШКОМ ОБИЛЬНОГО ПОТОВЫДЕЛЕНИЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу помочь больным людям своими советами.

Обильное потовыделение ног прекратится, если ежедневно класть в обувь под стопу дубовые листья и так ходить. Хорошо при повышенной потливости ежедневно тщательно посыпать измельченной в порошок дубовой корой с внутренней стороны чулки или носки. Можно каждое утро обильно посыпать порошком борной кислоты подошвы и между пальцами ног.

При ожоге, чтобы он быстрее зажил, нужно сразу приложить к обожженному месту листок мать-и-мачехи.

От постоянного головокружения избавит омела. Надо 30-40 г ее листьев залить 1 л кипятка, настоять 10 минут, процедить и выпить настой в течение дня. Курс лечения — 2 месяца.

Если беспокоят трещины на ступнях, нарежьте яблоко кубиками, отварите его в небольшом количестве молока до кашицы, нанесите толстым слоем на проблемные места, накройте салфеткой, а через 30 минут смойте. Выполняя эту процедуру ежедневно, вскоре забудете о трещинах.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.