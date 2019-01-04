СРЕДСТВ ЭТИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНОСИТ ИСЦЕЛЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Прими от меня очередную подборку действенных средств исцеления.

Остановить развитие атеросклероза поможет боярышник. Необходимо 0,5 кг зрелых плодов растения, измельченных деревянным пестиком до кашицы, залить в эмалированной посуде 0,5 стакана воды, подогреть до 400С, затем выжать из подогретой массы с помощью соковыжималки сок и принимать его по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой. Каждый день готовить свежий. Курс лечения — 1-1,5 месяца.

Если 1 часть по объему сока, выжатого из вареной свеклы, развести 2 частями теплой воды и как можно чаще промывать этим раствором нос, очень быстро можно избавиться от насморка. Регулярное мытье данным средством головы способствует устранению перхоти.

Чтобы одолеть ангину, нужно залить стаканом чуть теплой кипяченой воды измельченный зубчик чеснока, настоять 1 час, процедить и пополоскать настоем горло. Выполнять процедуру несколько раз в день.

Отложение солей перестанет беспокоить, если смешать 0,5 ч.л. соли, по 0,5 стакана домашней ряженки и молотых сухарей, настоять смесь 3-6 часов в светлом месте, процедить и прикладывать вечером перед сном в виде компресса на 1 час к болезненному месту. Курс лечения — 10-12 ежевечерних процедур

Для усмирения бронхита нужно измельченную черную редьку засыпать в эмалированной кастрюле, чтоб покрыло, сахаром, выдержать 2 часа в духовке, процедить жидкость и принимать по 2 ч.л. приготовленного средства 3-4 раза в день перед едой и обязательно на ночь перед сном. Хранить лекарство в плотно закрытой стеклянной бутылке.

Тело от мокнущей экземы очистится, если 1-2 раза в день прикладывать к проблемным местам теплую смесь, приготовленную из листьев белокочанной капусты, сваренных в молоке, и отрубей, взятых поровну по объему. Держать до остывания.

Тем, кто страдает от геморроя, советую каждый раз перед едой растворять в 0,5 стакана воды 1-2 ст.л. 3-5% аптечного раствора соляной кислоты и выпивать эту смесь. Вскоре геморрой исчезнет.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко