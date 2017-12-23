СПОНТАННЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮ, ИСПЫТАННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДПОЧИТАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Всегда отдаю предпочтение рецептам, которые испробовала сама, которыми лечились родственники, соседи, друзья и знакомые. Некоторыми из них хочу поделиться.

Любой кашель усмиряет сельдерей. Надо залить стаканом кипятка 1 ч.л. семян растения, выдержать 30 минут на кипящей водяной бане, процедить и принимать каждый час по 2 ст.л. настоя. Помогут при кашле и семена крапивы. Нужно 2 ст.л. сырья залить вечером в термосе 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3-4 раза в день. При сильном кашле можно чаще его употреблять, но дозу при этом уменьшить.

Чтобы вывести из организма глисты, нужно каждый день съедать по 1,5 стакана сырых тыквенных семечек, запивая их легким настоем пижмы.

При болезненных месячных советую залить 1,5 стакана кипятка 1 ст.л. семян тмина, прокипятить 5-7 минут на слабом огне, настоять 10 минут, процедить и выпить отвар глотками в течение дня. Менструальный цикл нормализуется.

Радикулит одолеет лопух. Как только растение выпустит 2-3 листочка, нужно накопать его корней толщиной с указательный палец, вымыть их, почистить и пропустить через мясорубку. Тщательно выжать через 4 слоя марли из полученной массы сок. Так как он мгновенно окисляется, нужно 1 стакан сока хорошо взболтать в посуде из темного стекла со стаканом 960 спирта и регулярно растирать поясницу приготовленной смесью.

Справиться с хроническим тонзиллитом мне помог картофель. Надо залить стаканом кипятка 1 ст.л. цветков картофеля, настоять до охлаждения, процедить и пополоскать настоем горло. Выполнять процедуру 3 раза в день в течение 10 дней, после месячного перерыва можно повторить лечебный курс.

Этот рецепт помог мне вылечить дочь от болезни Боткина. Нужно смешать поровну по объему листья шалфея и траву полыни горькой, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить и принимать по 2 ст.л. (детям — по 1 ч.л.) настоя 3 раза в день. Курс лечения — 7-10 дней.

Для устранения одышки надо залить 250 мл водки 50 г сухого, измельченного корня солодки, настоять сутки в темном месте, процедить и принимать по 30-40 капель настойки 3 раза в день перед едой.

Тем, кто страдает от атеросклероза, чтобы улучшить состояние здоровья, нужно поместить в эмалированную посуду 500 г вишен с черешками, засыпать их 1,5 стакана сахара, довести на небольшом огне до кипения, перелить все в двухлитровую банку, добавить 0,5 л

водки и несколько плодов чернослива, настоять 2 недели, процедить и принимать по 1 ст.л. приготовленной наливки 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды.

Остановить развитие аденомы простаты, избавиться от недержания мочи можно, если смешать 100 г измельченной коры осины, снятой с молодых веток дерева не толще пальца во время сокодвижения, 70 г промытых и просушенных зерен овса нового урожая, залить смесь в бутылке из темного стекла 300 мл водки, настоять 15 дней, процедить и принимать по 20 капель настойки, растворяя ее в 1 ст.л. воды, 3 раза в день за полчаса до еды.

Бесплодие моя близкая подруга вылечила этим средством. Она залила 0,5 л водки 50 г травы сурепки, выдержала настойку 2 недели, часто взбалтывая, а затем начала принимать ее по 1 ст.л. 3 раза в день за 15 минут до еды. Выпила таким образом 1 л целебного средства и вскоре родила прекрасного малыша. Эффективно при женском бесплодии залить 0,5 л водки 30 г измельченной травы петров крест, настоять 3 недели, часто взбалтывая, а потом принимать по 1 ст.л. настойки 3 раза в день за 30 минут до еды. Кроме этого, нужно залить 0,5 л водки 30 г травы гвоздики маточной (боровой матки, ортилии однобокой), настоять 2 недели, часто взбалтывая, а после этого принимать по 1 ст.л. 3 раза в день через 15 минут после употребления настойки петрова креста. Можно выпить таким образом не более 3 порций данных нестоек.

Да поможет всем Господь.

С уважением — Л.М.Васильева,

Волынская обл.