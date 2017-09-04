СПАЗМЫ СОСУДОВ РЯБИНА УСТРАНЯЕТ, ЗОЛА БЕРЁЗЫ ЗУБЫ ОЧИЩАЕТ...

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

С удовольствием предлагаю очередную подборку целебных средств.

Черноплодная рябина (арония) — эффективное средство, которое устраня­ет спазмы сосудов головного мозга и мягко норма­лизует давление при гипертонии. Используют в ле­чении только сушеные ягоды растения. Надо 1 ст.л. ягод залить стаканом ки­пятка, настоять до охлаждения, процедить и выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день до стабильного улучшения состояния здоровья.

Головная боль переста­нет беспокоить, если 20 г прополиса растворить в 100 мл спирта, затем 40 капель раствора накапать на кусочек сахара-рафинада и тут же съесть его.

От повышенной потливости рук или ног избавит настой ивы белой. Надо 2 ч.л. сухой, перетертой в порошок коры дерева залить 4 стаканами кипятка, настоять 15-20 минут, процедить и подержать в теплом настое несколько минут проблемные конечности. После этого вытереть их насухо и припудрить смесью, приготовленной из равных по объему частей талька и борной кислоты.

При усталости ног рекомендую применять контрастные ванночки. Ноги нужно опустить на 5 минут в таз с горячей водой, затем окунуть на 5 секунд в холодную воду, а после этого подержать 10 минут в воде комнатной температуры, в которой растворено немного морской соли. Усталость как рукой снимет. Можно смешать поровну по объему цветки ромашки, листья мяты, эвкалипта и крапивы, залить 4 ст.л. смеси 2 л кипятка, настоять до теплого, а затем принять с настоем ванночку для ног. Проводить процедуру 15-20 минут.

Тем, кто предрасположен к варикозному расширению вен, нужно каждый вечер пить по стакану свежевыжатого виноградного сока. Это позволит предупредить развитие варикоза.

Зола березовых дров защитит от зубной боли и очистит зубы от камней, сделав их белоснежными и здоровыми до глубокой старости. Золу нужно перетереть в порошок, а затем регулярно чистить им зубы.

Спринцевание утром и вечером теплым настоем чистотела, приготовленным, как чай, поможет быстрому заживлению эрозии шейки матки, трещин слизистой влагалища, избавит от вагинального грибка, фибромиомы, аднексита и других женских заболеваний воспалительного характера.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.