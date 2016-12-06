СОДА, МАСЛО, МЁД, ГОРЧИЦА ВАМ ПОМОГУТ ИСЦЕЛИТЬСЯ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

В очередной раз предлагаю рецепты целебных средств.

Тем, кто страдает от подагры, советую смешать вечером по 1 ч.л. сухой горчицы, натурального меда и пищевой соды, нанести полученную кашицу на болезненное место, предварительно распарив его, прикрыть целлофаном, зафиксировать бинтом и оставить компресс на ночь. И так 12 вечеров подряд. После 2 недель перерыва повторить лечебный курс.

Бронхит отступит, если смешать вечером, слегка подогрев, по 1 ст.л. горчицы, подсолнечного масла и меда, нанести смесь на капустный лист, приложить его к груди, утеплить и оставить на ночь. Для выздоровления достаточно нескольких таких ежевечерних процедур.

С уважением — Н.И.Каземирова,

Кропивницкий