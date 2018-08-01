СО СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮ, ОЗНАКОМИТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить с некоторыми испытанными не раз с положительным результатом средствами усмирения недугов.

Прекрасно исцеляет любимая многими женщинами комнатная герань. Надо 1 ст.л. измельченных цветков и листьев растения залить стаканом кипятка, настоять 7-8 часов, процедить и при насморке 2-3 раза в день промывать настоем нос, а при боли в горле использовать его для полосканий. Через 2-3 дня будете здоровы. Для устранения диареи (поноса) нужно измельчить свежими до кашицы и смешать 2 ст.л. листьев герани и 1 ч.л. ее цветков, залить смесь 100 мл водки, настоять 3 дня при комнатной температуре и принимать по 20 капель настойки, растворяя ее в 1/4 стакана воды, утром натощак и вечером перед сном. Вскоре стул нормализуется.

Устранить одышку, воспаление желудочно-кишечного тракта, поджелудочной и щитовидной желез поможет голубая глина. Надо 2 ч.л. измельченной глины залить 0,5 л кипяченой воды, тщательно перемешать и выпить раствор равными порциями за 2-3 раза в течение дня. Пить глотками за полчаса до еды до стабильного улучшения состояния здоровья. Перед каждым употреблением перемешивать. Ежедневно готовить свежий настой.

Стенокардия (грудная жаба) отступит, исчезнет отечность ног, если залить 0,5 л кипятка 2 ст.л. сухих измельченных листьев или корней петрушки, настоять 5 часов, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3 раза в день перед едой. Курс лечения — 1 месяц. Желательно проводить такие курсы осенью и весной. Настой постоянно готовить свежий.

Настойка перегородок грецкого ореха усмиряет атеросклероз и избавляет от спазмов сосудов головного мозга. Надо 1 стакан измельченного сырья залить 0,5 л водки, настоять 2 недели в темном месте при комнатной температуре, процедить и принимать по 10 капель, растворяя в 1 ст.л. воды, 3 раза в день перед едой. Курс лечения — 10 дней. В течение года провести 3 таких курса.

Для устранения морщин нужно срезать с трех-, пятилетнего алоэ листья, выдержать их 10 дней в холодильнике, затем выжать из листьев сок и несколько раз в сутки протирать им лицо. Хранить сок на нижней полке холодильника. Можно залить 0,5 л кипятка 1 ст.л. сухих измельченных цветков календулы, настоять 30 минут, процедить и протереть настоем лицо. Выполнять процедуру, каждый раз используя свежий настой, 3-4 раза в день.

С уважением — Вера Константиновна Первова,

г. Одесса