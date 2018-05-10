СО МНОГИМИ ЛЮДЬМИ ПРИХОДИЛОСЬ ОБЩАТЬСЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОБОГАЩАТЬСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Я много лет проработала ветврачом, во время работы приходилось общаться со многими людьми, и это общение способствовало повышению моих знаний. Особенно меня интересовали методы народной медицины. Некоторыми из них хочу поделиться.

Тем, кто страдает от грибка-ногтоеды, советую забинтовать больной палец и в течение дня прямо на него лить то камфорный спирт, то йод. И так каждый день. Вскоре ногтевая пластина вновь приобретет здоровый перламутровый цвет.

Разгладить лицо от морщин, очистить его от прыщей и угревой сыпи помогут такие рецепты:

1. Залить стаканом кипятка 1-2 ст.л. измельченных листьев подорожника, настоять 30 минут и несколько раз в день протирать охлажденным настоем лицо.

2. Кожа приобретет свежий здоровый вид, если залить 500 мл кипятка 2-3 ст.л. листьев мяты, после остывания процедить, растворить в настое 4 ст.л. борного спирта, 2 ст.л. настойки календулы, 1 ч.л. свежевыжатого лимонного сока и обрабатывать проблемные места этим раствором.

3. Очень хорошо наполнить банку цветками календулы, залить доверху водкой, настоять 25 дней, процедить, развести 1 часть по объему настойки 2 частями воды и каждый вечер перед сном протирать лицо данным составом.

4. Можно залить 200 мл воды 1 ст.л. листьев петрушки, выдержать 30 минут на кипящей водяной бане, настоять до охлаждения, процедить, добавить в настойку полстакана белого натурального вина и регулярно протирать раствором лицо.

5. Эффективно наполнить бутылку листьями крапивы, залить доверху водкой, настоять 10 дней, а затем утром и вечером в течение 2 месяцев протирать настойкой лицо.

Бессонница отступит, если смешать по 1 ч.л. яблочного уксуса и водки, по 2 ч.л. настойки валерианы и горячего молока, 3 ч.л. меда и выпить половину смеси за 30 минут до сна.

Усмирить артрит поможет такое средство. Нужно смешать в глиняной посуде 600 мл растительного масла и 400 г березовых почек, плотно закупорить и протомить 24 часа в горячей духовке. Добавить 6 г перетертой в порошок камфары, тщательно перемешать и оставить до застывания. Готовую мазь втирать на ночь в болезненные места.

Свечи из льда, которые можно изготовить, заморозив воду в морозилке, избавят от геморроя. Сначала их надо вводить в анус не более чем на 20 секунд. Ежедневно добавляя по 5-10 секунд, дойдите до 1-1,5 минуты.

Выпадение волос при сухой коже прекратится, если вымыть голову теплой водой без мыла, затем в течение 10-15 минут втирать в кожу головы, массируя, кухонную соль. После этого промыть волосы теплой водой. Курс лечения — 10 процедур.

Шишки хмеля, собранные в августе-октябре до созревания, позволят восстановить волосяной покров при начальной стадии облысения. Необходимо 1 ст.л. шишек залить стаканом кипящей воды, настоять 30 минут и втереть настой в проблемное место.

Перхоть исчезнет, зуд головы прекратится, если за несколько часов до мытья волос смешать 10 мл березового дегтя, 20 мл касторового масла, 100 мл спирта и тщательно втереть смесь в кожу головы.

Чтобы избавиться от повышенной потливости ног, нужно вечером присыпать ноги истолченной в порошок дубовой корой, надеть носки и спать так до утра. Утром смыть все холодной водой. Выполнять процедуры ежедневно.

Ожог быстро заживет, если обожженное место сразу смочить свежей мочой. Позволить подсохнуть и снова повторить смачивание.

Когда муж моей сестры, открыв крышку бака с кипящим молоком, обжег лицо паром, ожог у него был таким сильным, что невозможно было найти на лице здоровое место. У зятя даже глаз не было видно, мы подумали, что он и зрение потерял. Жена долго за ним ухаживала, применяя для заживления ожога различные противоожоговые аэрозоли, но все это мало помогало. Тогда она начала протирать ему лицо пихтовым маслом. Еще моя сестра перемешала с растительным маслом до консистенции мази 5 желтков куриных яиц, выдержала смесь 1 час, постоянно помешивая, на кипящей водяной бане, и начала регулярно обрабатывать ею проблемные места. Вскоре лицо зятя приобрело нормальный вид.

Зубная боль стихнет, если в ухо со стороны больного зуба вложить корешок подорожника и подержать его там полчаса.

Для устранения диареи (поноса) и нормализации стула нужно заполнить бутылку нарезанными ломтиками вместе с зеленой кожурой неспелыми грецкими орехами, залить доверху водкой, настоять 4-5 дней, а затем принимать по 1/2 ч.л. настойки 2 раза в день. Детям ее давать не рекомендуется.

С уважением — Надежда Свиридовна Запасная,

г. Луганск