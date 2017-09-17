СМЕСЬ ЛИМОНА, ПЕТРУШКИ, МЁДА УПОТРЕБЛЯЙТЕ И ТАКИМ ОБРАЗОМ СОСУДЫ СВОИ ОЧИЩАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу подсказать несколько методов оздоровления.

Чтобы очистить сосуды, надо 3 лимона с кожурой, но без семян пропустить через мясорубку, перемешать их с 300 г жидкого цветочного меда, 200-300 г измельченных корней и 150 г листьев петрушки, а затем принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца. Хранить смесь в холодильнике.

Для усмирения стенокардии нужно смешать по 200 мл обезжиренного молока и воды, по щепотке предварительно измельченных сухими травы ромашки, липового цвета и бузины, вскипятить смесь, охладить отвар до температуры парного молока и пить его вместо чая.

Хроническая венозная недостаточность (заболевание, связанное с недостаточностью клапанов глубоких вен) не будет развиваться, если измельчить и смешать 75 г цветков календулы, по 100 г плодов шиповника, травы иссопа, корней дягиля и лопуха, залить 2 ст.л. смеси вечером в термосе 2 стаканами кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 4 раза в день перед едой. Постоянно готовить свежий.

Для устранения отека легких надо 4 ч.л. льняного семени залить 1 л воды, довести до кипения, настоять, укутав, 1 час, процедить, добавить в настой по вкусу сок лимона и пить его теплым по 100 мл каждые 2-2,5 часа.

Избавиться от седины поможет крапива. Нужно 15 г сухих листьев или корней растения залить стаканом кипятка, после остывания процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день перед едой. Одновременно втирать в волосы свежий сок крапивы.

С уважением — Мария Николаевна Золотько,

г. Луганск