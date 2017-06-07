ШУМ В ГОЛОВЕ УСТРАНИМ, ЗАПОР, АЛЛЕРГИИ ДАДИМ ОТПОР...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу поделиться некоторыми методами исцеления.

Судороги, суставная боль в коленях исчезнут, если 3 ст.л. травы мяты полевой залить 2 стаканами кипятка, настоять до охлаждения и делать с настоем компрессы.

При аллергии на солнце надо залить наполовину спиртом 7 молодых побегов полыни, настоять 3 дня в темном месте, а затем смачивать в настойке ватный тампон и протирать им проблемные места. Параллельно принимать ванны с насыщенным отваром чистотела.

Паховой грыжи не станет, если литровую банку наполнить до половины объема травой спорыша, залить доверху водкой, настоять 2 недели, процедить и принимать по 1 ст.л. настойки 2-3 раза в день перед едой.

Если беспокоит шум в голове, надо 2-3 ч.л. высушенных цветочных головок красного клевера залить стаканом кипятка, настоять 20-30 минут, процедить и выпить настой.

Чтобы устранить запор, нужно 300 г вареной свеклы измельчить на терке, перемешать с 3 ст.л. меда и съесть за 3 раза в течение дня. На ночь выпить стакан кефира, добавив в него 1 ч.л. кукурузного масла.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.