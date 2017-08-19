РЕЦЕПТЫ, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЮ, ВНОВЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДЛАГАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь предлагаю испробованные на себе и близких методы лечения некоторых болезней.

Настойка крапивы способствует быстрому заживлению ран и трофических язв. Нужно заполнить стеклянную бутылку свежими листьями растения, залить доверху 700 спиртом, тщательно закупорить, выдержать 2 недели на солнце, а затем делать с настойкой на болезненное место компрессы. Еще можно тщательно перемешать до консистенции мази 1/2 ст.л. соли, по 1 ст.л. козьего жира и измельченного лука, затем нанести мазь толстым слоем внутрь и сверху раны и зафиксировать повязкой. Через 24 часа процедуру повторить. После первого применения мази больной будет ощущать очень сильную боль, но ее нужно перетерпеть. После 4-5 процедур рана заживет.

Если в коленном суставе набирается жидкость, надо 10 плодов конских каштанов и 300 г листьев алоэ измельчить, перемешать с 3 флаконами аптечной желчи и 0,5 ч.л. 960 спирта, настоять 7 дней в теплом месте, а затем ежедневно делать со смесью на больное колено компрессы. Каждый раз укутывать чем-то теплым. За 2 недели забудете о недуге.

При потере голоса нужно полстакана анисовых семян залить в эмалированной посуде стаканом воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, процедить, растворить в отваре 1/4 стакана меда, подогреть до 500С (не более!), снять посуду с огня, добавить 1 ст.л. коньяка или водки и принимать по 1 ст.л. каждые полчаса. Голос вскоре восстановится.

Для безболезненного выведения из желчного пузыря камней, устранения водянки и оздоровления печени надо 1 кг картошки в кожуре помыть, вырезать из нее глазки, залить картошку 6 л воды, довести до кипения, проварить 4 часа на слабом огне, подсолить, растолочь, сделав очень жидкое пюре, и оставить на несколько часов. Когда картошка осядет на дно, сверху останется чистый отвар. Его нужно слить в отдельную посуду, а затем принимать по 2 ст.л. 3 раза в день за 30-40 минут до еды в течение 40 дней.

Укрепить сердечную мышцу и избавить от боли в области сердца поможет василек синий. Надо 1 ч.л. цветочных лепестков василька залить 200 мл кипящей воды, настоять 25 минут под крышкой, процедить и принимать по 3 ст.л. настоя 2 раза в день. При заболеваниях почек нужно 1 ч.л. сухих цветков василька залить стаканом кипятка, настоять

1 час, процедить и пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Постоянно готовить свежий настой. Его можно применять также для промывания глаз при воспалительных заболеваниях органов зрения. Вскоре воспаление исчезает.

Чтобы избавиться от суставной боли, нужно 1 ст.л. перетертого в порошок пчелиного подмора перемешать с 200 мл оливкового масла, а затем регулярно делать со смесью на проблемные места компрессы. Хранить ее в посуде из темного стекла в холодильнике. Каждый раз перед употреблением подогревать.

Всего доброго, не болейте.

С уважением — Надежда Ильинична Каземирова,

Кировоградская обл.