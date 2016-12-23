РЕЦЕПТ РАСТИРКИ, ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ И ЖЕЛУДОЧНЫХ ПРОБЛЕМ УСТРАНЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить рецепт растирки, а также помочь тем, кто страдает от проблем с желудком.

Ушиб, нарыв, перелом костей может возникнуть у каждого человека, и, естественно, каждый заинтересован в быстрейшем их заживлении. С этой задачей отлично справляется растирка собственного приготовления. Надо смешать, предварительно измельчив, 20 г еловой живицы и 1 среднего размера луковицу, добавить к ним 50 мл оливкового масла, 15 г медного купороса, тщательно растереть все, довести до кипения, охладить и при необходимости втирать полученное средство в проблемное место, а также делать с растиркой примочки и компрессы.

Можно накладывать на места переломов измельченный в кашицу сырой картофель, а еще для быстрого срастания костей есть много вареного лука.

Тем, кто страдает от метеоризма, боли в желудке, для устранения этих проблем надо 30 дней подряд 3 раза в день употреблять за 2 часа до еды по 1 ст.л. меда из лесных цветов. Уже на 14 день почувствуете значительное улучшение, а к концу месяца работа вашего желудка полностью нормализуется.

Способствует цветочный мед и рубцеванию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. В этом случае его надо принимать утром и вечером по 30 г, а днем — по 40 г за 1,5-2 часа до еды.

При потере голоса нужно 1 ст.л. меда растворить в стакане горячего молока и выпить раствор теплым маленькими глотками, задерживая каждый глоток в области гортани. Вскоре голос восстановится.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.