ПУСТЬ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ И НЕВЗГОД ЖИЗНЬ ДАЛЬШЕ ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД

Здравствуй, «Бабушка»!

Это нормально, что жизнь движется вперед, главное — чтобы в ней было как можно меньше болезней и всяких невзгод. И одолеть некоторые недуги помогут мои рекомендации.

Чтобы остановить прогрессирование диффузной мастопатии, советую измельчить в кофемолке внутренние перегородки 2 кг грецких орехов, ядрышки пропустить через мясорубку, перемешать ореховую массу с 50 г березовых почек и 1 ст.л. травы золототысячника, измельченными сухими в кофемолке, залить смесь в стеклянной банке 0,5 л водки, добавить по стакану меда и сока трех-пятилетнего алоэ, настоять 12 дней, периодически взбалтывая, а затем принимать по 1 дес.л. смеси 3 раза в день до ее окончания. Спустя несколько месяцев лечебный курс можно повторить.

Метеоризм, колит перестанут беспокоить, если 1 ст.л. свежих измельченных листьев традесканции залить в термосе стаканом кипятка, через 2 часа процедить, жмых отжать и пить по 1/3 стакана теплого настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Обязательно соблюдать диету. И так ежедневно, постоянно готовя свежий настой, до выздоровления.

Для усмирения стенокардии (грудной жабы) надо 1 стебель золотого уса вместе с листьями длиной не менее 40 см измельчить, перемешать полученную массу с таким же количеством по объему меда и принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 14 дней. После 5 дней перерыва повторить лечебный курс. Обязательно соблюдать дозировку.

Данное средство помогает и при простуде. Детям до 18 лет золотой ус противопоказан как для внутреннего, так и для наружного применения. Женщинам лучше начинать лечение в среду, пятницу или субботу, а мужчинам — в понедельник, вторник или четверг.

Если между пальцами ног образовался грибок, нужно тщательно перемешать 200 мл «Тройного» одеколона, 28 таблеток «Аспирина», перетертых в порошок, 30 мл 5% йода и регулярно обрабатывать смесью проблемное место. Вскоре грибка не станет.

С уважением — Оксана,

г. Львов