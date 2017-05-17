ПОТЛИВОСТЬ, ИЗЖОГА, ГИДРАДЕНИТ — МЕДИЦИНА НАРОДНАЯ ВСЁ ПОБЕДИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Не устаю делиться испытанными средствами оздоровления.

Гайморит отступит, если смешать 2 ст.л. сока алоэ, по 1 ст.л соков каланхоэ, спорыша и репчатого лука, закапать в каждую ноздрю по 3-4 капли приготовленной смеси, а затем прогреть гайморовы пазухи синей лампой. Выполнять процедуры ежедневно до выздоровления.

Для устранения повышенной потливости надо залить 0,5 л кипятка 20-30 лавровых листьев, после остывания процедить и протирать настоем подмышки, а также каждый вечер принимать в нем теплые ножные ванночки.

Изжога исчезнет, если измельчить сухими и смешать поровну по объему лавровый лист и собранную в период цветения траву душицы, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, настоять 10-15 минут, процедить и выпить настой.

При демодикозе нужно тщательно перемешать по 2 аптечных баночки ихтиоловой и цинковой мази, 0,5 ч.л. аптечной серы, по 2 таблетки «Стрептоцида» и «Метронидазола», 0,5 ст.л. березового дегтя, 0,5 ч.л. салициловой кислоты в порошке, 35 г «Нафтадерма» (линимента нафталанской нефти) и нанести полученную мазь тонким слоем на предварительно очищенную кожу. Через 2 часа снять влажной ваткой и протереть тело тоником. Выполнять процедуры ежедневно до выздоровления.

Мозоль сойдет, если ногу распарить, вытереть насухо и приложить к мозоли внутренней стороной кожицу лимона. Закрепить бинтом. Через 8-10 часов поменять компресс.

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, надо смешать 1 ч.л. молотой гвоздики, 0,5 стакана красного вина, по 1/4 стакана уксуса и меда, довести смесь на сильном огне до кипения, после остывания процедить, пополоскать отваром рот и проглотить его.

Если беспокоит гидраденит (сучье вымя), советую тщательно перемешать на кипящей водяной бане до получения смеси густоты сметаны по 2 ст.л. темного хозяйственного мыла, растительного нерафинированного масла и репчатого лука, воска или прополиса, затем смазать тело йодом вокруг образования и нанести на нарыв полученную мазь. Йодом смазывать ежедневно, а мазь прикладывать утром и вечером.

Ангина быстро пройдет, если измельчить сухими и смешать 1 ст.л. почек березы, 2 ст.л. травы зверобоя, 3 ст.л. корешков герани, залить 3 ст.л. смеси 300 мл кипятка, настоять до теплого, процедить и пополоскать настоем горло. Выполнять процедуру 9 раз в день. При отите закапывать в уши по 3-4 капли этого настоя.





С уважением — Оксана,

г. Львов