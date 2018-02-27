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ПОПОЛНИМ ВИТАМИНАМИ ОРГАНИЗМ, ПРОСТАТИТ УСТРАНИМ, РЕВМАТИЗМ...

27 Feb 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу дать несколько оздоровительных советов.

Насытить организм витаминами и избавиться от авитаминоза помогут шиповник и рябина. Нужно смешать по 0,5 ст.л. их измельченных плодов, залить смесь стаканом кипятка, выдержать 4 часа в теплом месте, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день. Эффективно залить стаканом кипятка 1 ст.л. ягод калины, настоять до охлаждения, процедить и пить настой по полстакана 2 раза в день. Можно измельчить и смешать поровну по объему листья земляники или клубники, плоды шиповника и калины, веточки или листья малины и черной смородины, залить вечером 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по полстакана настоя 3-4 раза в день. Авитаминоз перестанет беспокоить, если 4 лимона, пропущенных вместе с кожурой, но без косточек через мясорубку, смешать с 1 ст.л. измельченного имбиря и пол-литровой банкой меда, настоять сутки в теплом месте, добавить по 1 ст.л. аптечных настоек боярышника и календулы, перемешать деревянной ложкой и принимать по 1 ст.л. смеси утром натощак за 15 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц.

Для устранения гастрита с повышенной кислотностью желудочного сока надо залить стаканом кипятка 10 г измельченных корней одуванчика, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 5 раз в день. Курс лечения — месяц. Кроме этого, для нормализации кислотности нужно выпивать перед едой 1/2 стакана свежевыжатого морковного сока или съедать измельченную на терке среднего размера морковь. Ни в коем случае не употреблять спиртное, жареное, жирное, перец, горчицу и не курить.

Чтобы одолеть суставной ревматизм, полиартрит, подагру, простатит, надо залить в эмалированной посуде стаканом воды 1 ст.л. почек осины, довести до кипения, настоять до охлаждения, процедить и пить по 50 мл отвара 3 раза в день. Ежедневно готовить свежий.

С уважением — С.Т.Заволока,
Кировоградская обл.
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27 Feb 2018
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