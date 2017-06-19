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ПОДСКАЖУ, КАК УСТРАНИТЬ КРАУРОЗ И ФАРИНГИТ

19 Jun 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

В этот раз своими советами хочу помочь тем, кто страдает от фарингита и крауроза.

Для усмирения фарингита надо 1 кг еловых или пихтовых почек залить в эмалированной посуде 3 л воды, довести до кипения, проварить 20 минут на слабом огне, процедить, немного настоять и снова процедить. На 1 л отвара добавить 1 кг меда, 10 мл вытяжки прополиса (30 г измельченного сырья развести в 100 мл медицинского спирта), тщательно перемешать, подогреть раствор до 450С, после остывания разлить по пол-литровым бутылкам, закупорить их и поставить на хранение в прохладное место. Принимать по 1 ст.л. снадобья 3 раза в день. Вскоре фарингит отступит. Пихтовые и еловые почки нужно заготавливать в конце мая, когда они достигают 4 см в диаметре.

Женщинам, которые страдают от крауроза, советую залить 3 л кипятка стакан цветков ромашки, настоять 30 минут, процедить и посидеть 10-15 минут в охлажденном до 38-390С настое. После этого смазать низ живота облепиховым маслом или детским кремом. Выполнять процедуры ежедневно до выздоровления.

С уважением — Оксана,
г. Львов
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