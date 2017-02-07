ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ МОЛЧАЛА И В ГАЗЕТУ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НЕ ПИСАЛА...

Здравствуй, «Бабушка»!

У меня накопилось много эффективных средств лечения, и некоторыми из них спешу поделиться.

Абсцесс (гнойное расплавление легочной ткани), туберкулез легких отлично излечиваются этим средством, главное — бросить курить. Надо тщательно перемешать до однородной консистенции желтки 12 свежих куриных яиц, по 400 г сахара, несоленого топленого внутреннего свиного жира и майского меда, а затем принимать 3 раза в день по 1 ст.л., растворяя каждый раз смесь в стакане горячего молока, до ее окончания.

Чтобы остановить развитие катаракты, глаукомы и значительно улучшить зрение, надо из большого сочного яблока со стороны черешка осторожно, чтобы не проткнуть насквозь, удалить ножом сердцевину, наполнить образовавшуюся полость майским медом, настоять 2-3 дня, а потом по 2 капли полученной жидкости закапывать утром и вечером в оба глаза.

Процедура болезненная, но стоит потерпеть. Курс лечения — 2 недели, через 14 дней повторить. И такие курсы с перерывами проводить постоянно. Мне 72 года, благодаря этому средству вижу отлично и читаю без очков.

Однажды я поехала в Киев на рынок. Часть пути предстояло преодолеть на метро. И вот, стоя на эскалаторе, я не удержалась на ногах и упала. Служащая метрополитена почему-то не отреагировала на мое падение и не нажала сразу кнопку «Стоп». Я же, видя, как быстро движется лента, и боясь быть ею затянутой, попыталась в конце эскалатора быстро отодвинуть ногу и тут же почувствовала, как в ней что-то треснуло. Только после этого эскалатор был остановлен, и люди, спускавшиеся вместе со мной, помогли мне подняться. Конечно, мне было уже не до рынка, так как встать на ногу я не могла. Добрые люди помогли добраться до такси, и на нем я вернулась домой. Пролежала дома, не вставая, 4 дня в постели, а на пятый день начала понемногу становиться на травмированную ногу, хотя рана, образовавшаяся в месте повреждения, никак не заживала, и из нее постоянно сочился гной.

Какие только средства я ни применяла для ее заживления, но все было напрасным. Тогда знакомая медсестра посоветовала прикладывать к ране, меняя по мере высыхания, свежие листочки обыкновенного боба. Я так и сделала, причем один листик клала непосредственно на рану, второй — сверху и фиксировала их бинтом. В итоге через несколько дней рана зажила. Советую всем, у кого случится подобное, следовать моему примеру.

С уважением — Надежда Максимовна Горбаченко,

г. Чернигов