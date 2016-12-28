ОТЕЧНОСТЬ, ДИАБЕТ? С ЭТИМ ПРОБЛЕМ НЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю из своего архива целебные рецепты.

Чтобы избавиться от радикулита, надо измельчить и тщательно перемешать 3 зубчика чеснока и четверть луковицы, 100 мл растительного масла и втирать полученную мазь круговыми движениями в больное место.

Отечность с ног сойдет, если 2 ст.л. измельченных корней кра­пивы залить стаканом расти­тельного масла, прокипятить ми­нуту, охладить и смазывать на ночь маслом отекшие конечности.

Для нормализации уровня сахара в крови при диабете надо залить 400 мл кипятка 50 г листьев стевии, выдержать 5 минут на слабом огне, настоять 10 часов, процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой.

С уважением — А.И.Хирилов,

г. Хмельницкий