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ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НЕ СТРАДАЙТЕ, АДНЕКСИТ, БЕСПЛОДИЕ УСТРАНЯЙТЕ...

07 Jan 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь спешу предложить эффективные методы лечения некоторых болезней.

Чтобы избавиться от воспаления придатков (аднексита), нужно 1 часть по объему листьев черники залить 5 частями кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день перед едой. Кроме этого, спринцеваться вечером перед сном насыщенным настоем цветков ромашки.

Это средство предотвратит выпадение волос. Надо 200 г костного говяжьего жира прокипятить в небольшом количестве воды до полного ее выкипания, процедить через марлю, добавить 1 ч.л. спирта и тщательно перемешать. Вечером после мытья головы с дегтярным мылом помассировать кожу до ощущения тепла, затем смазать гвоздичным маслом и втереть в корни волос полученную мазь. После этого смочить полотенце в горячей воде, отжать, накрыть им голову, сверху прикрыть фланелевой тканью и спать так до утра. Утром натереть кожу головы, массируя, оливковым маслом. Для укрепления корней волос достаточно 5-6 таких ежедневных процедур.

Женщинам, которые страдают от бесплодия, советую залить стаканом кипятка 2 ч.л. сухих измельченных листьев грушанки круглолистной, настоять 2 часа под крышкой в темном месте, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3-4 раза в день перед едой. И так ежедневно до наступления долгожданной беременности.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,
г. Днепр
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07 Jan 2018
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