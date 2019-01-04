ОСТЕОХОНДРОЗ, БОЛЬ В ГОРЛЕ ПОБЕДИМ, БЕССОННИЦУ И КАШЕЛЬ УСТРАНИМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Уверен, что рецепты, которые предлагаю, еще многим людям помогут возвратить утерянное здоровье.

Тем, кто страдает от бессонницы, одолеть ее поможет рецепт, который достался мне от мамы. Нужно измельчить сухими и смешать 50 г травы мелиссы, 20 г лимонной корки, 10 г корицы, по 1 г мускатного ореха и гвоздики (специя), залить смесь в бутылке из темного стекла стаканом коньяка и настоять, закупорив посуду, 30 дней в темном месте. Периодически взбалтывать. Принимать настойку по 1 ст.л. непосредственно перед сном. Ее употребление способствует и устранению головной боли.

Кашель исчезнет, боль в горле перестанет беспокоить, если 2 спелых банана протереть через сито, залить в кастрюле стаканом горячей воды, добавить 1 ст.л. меда или сахара, немного подогреть и пить по 1/2 стакана утром натощак и вечером перед сном.

При остеохондрозе, боли в позвоночнике рекомендую прикладывать на ночь к болезненному месту распаренные листья хрена. После извлечения из кипятка позволить им минуту остыть. Будет сильно печь, но нужно потерпеть. Фиксировать листья шерстяным платком, ложиться в теплую постель и спать до утра. После 10-15 таких процедур вы распрощаетесь с болью.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,

Хмельницкая обл.