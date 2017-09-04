ОНКОНЕДУГ ПРЕКРАТИТ РАЗВИВАТЬСЯ, С ОТРЫЖКОЙ МОЖНО РАСПРОЩАТЬСЯ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои рекомендации помогут многим выздороветь.

В начальной стадии можно остановить развитие онкозаболевания. Для этого надо смешать в стеклянной посуде 250 г майского меда, по 250 мл вина «Кагор», свежевыжатых соков моркови, красной свеклы, черной редьки, чеснока и лимона, а затем пить по 50 мл смеси 3 раза в день в течение месяца. Сделать на 3-4 недели перерыв, а затем повторить лечебный курс. За год провести с перерывами не менее 5 таких курсов. Хранить смесь в холодильнике.

Отрыжка перестанет беспокоить, если 3 раза в день в течение 2-3 недель пить по 1/2 стакана подогретого козьего молока.

Чтобы наружная опухоль рассосалась, надо 3 раза в день прикладывать к ней в виде компресса смесь чеснока и меда, взятых поровну по объему.

Насморк (ринит) прекратится, если смешать поровну по объему свежевыжатые соки моркови и алоэ, которому не меньше 3 лет, и закапать по 3 капли смеси в каждую ноздрю. Эффективно смешать по объему 1 часть чесночного сока, по 3 части растительного масла и свежевыжатого морковного сока, а затем капать в каждую ноздрю по 1-3 капли этой смеси.

От фурункулов избавят компрессы с несоленым домашним творогом. Делать их на 2 часа 2 раза в день.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.