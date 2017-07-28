ОДОЛЕЕМ ЭНУРЕЗ, ДИАРЕЮ, ДИАТЕЗ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить несколько простых, но действенных средств исцеления.

Чтобы одолеть энурез, нужно измельчить и смешать поровну по объему траву зверобоя и золототысячника, залить 2-3 ч.л. кипятка и через 1-2 минуты выпить, не добавляя сахара. Употреблять такой чай регулярно в течение 2 недель. Очень хорошо перетереть в порошок высушенную голову щуки, залить его 0,5 стакана кипятка, перемешать и съесть кашицу теплой перед сном. Тем, кто страдает от энуреза, нельзя пить на ночь чай с молоком, употреблять арбузы, дыни и т.п. Спать больной должен на постели, немного приподнятой в ногах.

При детском диатезе надо сваренное вкрутую куриное яйцо с белой скорлупой очистить, удалить со скорлупы внутреннюю пленку, истолочь скорлупу в фарфоровой ступке и каждый раз перед приемом пищи давать ребенку на кончике ножа приготовленный порошок. Предварительно погасить его соком лимона. Лечиться таким образом до выздоровления.

Диарея (понос) прекратится и стул нормализуется, если развести в 0,5 стакана охлажденной кипяченой воды 1 ч.л. крахмала и тут же выпить раствор.

Для устранения грибка на руках и ногах надо в 5 л горячей воды развести по 3 ст.л. соды и соли, а затем подержать в растворе до остывания проблемные конечности. Полезно 3 раза в день натирать пораженные грибком места соком лимона или смазывать их соком лука репчатого. Можно сварить очень крепкий кофе и держать в нем 2 раза в день по 15-20 минут руки или ноги. Курс лечения — 7-10 дней, при необходимости повторить через неделю.

Если каждый вечер прикреплять к мозоли пластырем кусочек прополиса, а утром соскабливать размягченный слой, вскоре избавитесь от этого болезненного образования. Эффективно распарить вечером мозоль в горячей воде и приложить к ней на ночь кашицу из чеснока. Курс лечения — 12-15 дней. Полезно регулярно смазывать мозоль соком одуванчика.

Рожистое воспаление устраняют примочками с чистой, без примесей, глиной. Менять их по мере высыхания. Кроме этого, надо 3 дня ничего не есть, а только пить понемногу минеральную воду.

С уважением — Анатолий Иванович Снисаренко,

Днепропетровская обл.