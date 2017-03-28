О ТОМ, КАК ВОСПАЛЕНИЕ МИНДАЛИН УБРАТЬ, ОТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ЯЧМЕНЯ НЕ СТРАДАТЬ...

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз делюсь действенными рецептами лечения болезней.

Чтобы устранить возникшую на затылке атерому — кисту сальной железы (она может быть на любых участках тела, где растут волосы), надо корень лопуха, пропущенный через мясорубку, перемешать поровну по объему с горячим свиным внутренним жиром, настоять 3 дня, отжать через марлю и прикладывать смесь в виде компресса к больному месту.

Для устранения воспаления миндалин молодую крапиву нужно промыть, ошпарить кипятком, охладить, объем сырья величиной с кулак измельчить, перемешать с небольшим количеством зеленого лука, сваренным вкрутую куриным яйцом, заправить сметаной или растительным маслом и съесть салат вечером перед сном. И так 2 недели подряд.

Ячмень сойдет, если 10 г сухих цветков пижмы залить стаканом воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, процедить и пить по 1/4 стакана отвара 3 раза в день за полчаса до еды.

Чтобы избавиться от головокружения, перетрите в порошок 100 г сухой морской капусты и при­нимайте перед обедом по 1 ч.л. этого порошка. Можно залить ста­каном кипятка 1 ч.л. высушенных цветочных головок клевера лу­гового, выдержать 5 минут на ки­пя­щей водяной бане, настоять 40 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 4-5 раз в день за 30 минут до еды в течение 21 дня. Сделать недельный перерыв, а затем повторить лечебный курс. Всего провести с перерывами 3 таких курса.

Еще советую залить 150 мл кипятка 1 ст.л. сухой крапивы, настоять 4 часа, укутав, процедить, добавить такое же количество по объему свежевыжатого яблочного сока и пить по 50 мл 3 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 2 недели.

От ожога и следа не останется, если ботву от 3 морковок залить вечером 1 л кипятка, настоять ночь, утром процедить и пить по полстакана настоя 3 раза в день перед едой в течение 10 дней. Кроме этого, утром и вечером делать с ним на обожженное место компрессы.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.