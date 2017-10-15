О ПЕЧЕНИ ЗАБОТЬТЕСЬ, СОСУДЫ УКРЕПЛЯЙТЕ, АНГИНУ ПРОЧЬ ГОНИТЕ И ПАМЯТЬ УЛУЧШАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу опять помочь больным людям своими советами.

Чтобы избавиться от ангины, надо 1 ст.л. 20% настойки прополиса (20 г измельченного сырья залить 100 мл 960 спирта, настоять 30 дней под крышкой при температуре 230С, ежедневно взбалтывая, и процедить через 4 слоя марли) перемешать с 2 ст.л. персикового масла и смазывать смесью миндалины. Хранить настойку прополиса в темном прохладном месте в посуде из темного стекла.

Зубчатка обыкновенная оздоровит печень. Надо 50 г травы залить 0,5 л самогона, настоять 7 дней в темном месте, процедить и принимать по 20-30 капель настойки, запивая водой, 2 раза в день за полчаса до еды. Можно 1 ст.л. травы зубчатки залить стаканом кипятка, выдержать 15 минут на слабом огне на кипящей водяной бане, процедить и принимать по 1-2 ст.л. настоя 3 раза в день перед едой. Эффективно залить стаканом кипятка 1 ч.л. измельченной травы, через 2 часа процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения настойкой и настоями — 1 месяц, после 10 дней перерыва повторить. При всех болезнях печени провести с перерывами 4-5 таких курсов, а при гепатите и циррозе — 6-8. Противопоказана зубчатка при беременности и гипотонии.

Регулярно употребляя имбирный чай, значительно укрепите сосуды и улучшите память.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,

Хмельницкая обл.