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О ДИАБЕТЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ, ЕСЛИ СОК ОРЕХА ПИТЬ

17 Apr 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Своими советами хочу помочь тем, кто страдает от лейкемии и диабета. А поможет одолеть эти заболевания грецкий орех.

Чтобы остановить развитие диабета, просверлите во время соко­движения в стволе грецкого ореха отверстие, вставьте в него трубочку, подставьте под нее посуду, заготовьте выделяемого орехом сока и пейте его в неограниченном количестве в любое время дня. Вскоре уровень сахара в крови нормализуется, проверено.

Для усмирения лейкемии (белокровия, лейкоза) надо грецкие орехи молочно-восковой спелости, которые протыкаются спичкой, порезать на 3-4 части, заполнить ими трехлитровую банку, залить доверху очищенным керосином, настоять 10-15 дней, а затем принимать по 1 ст.л. полученной настойки 3 раза в день перед едой.

С уважением — Таисия Ильинична Коваленко,
Днепропетровская обл.
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