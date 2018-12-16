НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОПЯТЬ СПЕШУ НУЖДАЮЩИМСЯ ДАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз хочу дать несколько полезных советов.

Часто в рубрике «Помоги мне, “Бабушка”!» встречаю просьбы подсказать эффективное лечение водянки живота. Так вот, одолеть этот недуг поможет средство, рецепт которого предлагаю ниже. Надо залить в эмалированной посуде стаканом кипятка 1 ст.л. измельченной травы дрока красильного, проварить на слабом огне до уменьшения объема жидкости на 2/3, настоять до остывания, процедить и принимать каждые 2 часа, пока не начнет слабить и не станет активно выделяться моча, по 2 ст.л. приготовленного отвара. Проводить процедуру через день до стабильного улучшения состояния здоровья.

Унять приступ при обострении хронического аппендицита поможет ежевика. Нужно 2 ст.л. измельченных корней растения залить 0,5 л кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 25-30 мл настоя 4 раза в день за 10-15 минут до еды.

Не упустите возможности насушить цветочных головок бархатцев (чернобривцев). Они вам сгодятся при возникновении проблем с поджелудочной железой и для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете. Надо 1 высушенный цветок растения залить стаканом кипятка, настоять 40 минут, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 4 раза в день.

Многие люди страдают от геморроя. Рекомендую им применить для усмирения недуга софору японскую или конский каштан. Необходимо 50 г измельченных цветков, плодов или коры, снятой с молоденьких веточек, залить 0,5 л водки, настоять 2-3 недели, а затем принимать по 5 капель приготовленной настойки 3-4 раза в день перед едой. Вскоре вы забудете о геморрое.

С простатитом справится грушанка круглолистная. Надо 1 ст.л. сухой или свежей измельченной травы растения залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3-4 раза в день в течение месяца. Сделать на 10 дней перерыв, а затем, при необходимости, повторить лечебный курс. Настой ежедневно готовить свежий.

Тело от экземы очистится, если залить стаканом кипятка 2 ст.л. измельченной травы тысячелистника, настоять 40 минут, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3 раза в день перед едой. Кроме этого, регулярно не менее чем по полчаса держать в теплом настое пораженное экземой место.

В холодную пору года обостряется хронический цистит. Остановить прогрессирование этого неприятного заболевания можно с помощью такого рецепта: измельчить сухими и смешать поровну по объему корни петрушки, листья березы и цветки календулы, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять 40 минут, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 4 раза в день в течение месяца. По окончании лечебного курса сделать на месяц перерыв, а после него, если нужно, еще 3-4 недели попить настой. Готовить его каждый день свежий.

Для усмирения бронхиальной астмы нужно залить стаканом кипятка 2 ст.л. измельченного корнеплода репы, выдержать 10-15 минут на слабом огне, настоять до остывания, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 4 раза в день перед едой или выпить полностью стакан на ночь. И так каждый день. Вскоре астма отступит.

Не болейте.

С уважением — Надежда Ильинична Каземирова