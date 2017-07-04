НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ БОЛЕЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу и я дать несколько полезных советов и рекомендаций.

Лечение всех болезней рекомендую начинать с очищения кишечника и печени. С этой целью надо ежедневно в течение 5 дней выпивать по 1,5 л воды, в которой растворено немного соли и свежевыжатого лимонного сока. Каждый раз после выпивания раствора лежать на спине. Обязательно соблюдать диету, полностью исключив из рациона манку. Можно пить кислое молоко. На ночь выпивать водный раствор магнезии (1 пакетик средства растворить в половине стакана воды). На шестой день позавтракать овсянкой, выпить стакан любого сока и принять слабительное. Кроме этого, надо измельчить сухими и смешать по 2 ст.л. цветков пижмы и ромашки, по 1 ст.л. травы фиалки трехцветной и душицы, залить смесь 0,5 л воды, прокипятить 15 минут, настоять 4 часа, процедить и пить по стакану утром и вечером. Целый день лежать и делать примочки на печень с настоем семени льна (2 ст.л. на стакан кипятка). В течение дня пить глотками смесь, приготовленную из 100 мл оливкового масла и такого же количества свежевыжатого лимонного сока.

При кожных болезнях надо регулярно обрабатывать проблемные места мазью с девясилом, делать с приготовленным из его корней насыщенным отваром примочки и принимать с ним ванны. Принимать ежедневно по 2-3 таблетки активированной серы. Ускоряют очищение кожи ванны с насыщенным настоем фиалки трехцветной пахучей, в который добавлены перекись водорода и яблочный уксус. Можно принимать ванны и делать примочки с насыщенным отваром корней конского щавеля.

Для устранения варикозного расширения вен надо обернуть ноги положенными один на другой свежими листьями капусты, смазанными теплым медом, прикрыть чистым капустным листом и забинтовать. Менять компрессы по мере высыхания.

Приступы астмы вскоре прекратятся, если выпивать утром натощак и вечером через 2 часа после ужина по 100 мл воды, в которой растворено 5 капель 3% перекиси водорода.

Чтобы избавиться от ревматизма и радикулита, наполните бутылку из-под шампанского цветками одуванчика, залейте 0,5 л 10% нашатырного спирта, оставьте на 35 дней при комнатной температуре, а затем втирайте настойку в болезненные места.

Фиброма, миома матки прекратят развиваться, если корни капусты вместе с надземной частью до кочана высушить в тени, подвесив на нитке, измельчить, затем 2 ст.л. сырья залить 600 мл воды, довести до кипения, прокипятить 20 минут под крышкой, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день в течение месяца.

Если беспокоят остеохондроз и отложение солей, надо 2 ст.л. риса замочить вечером в холодной воде, оставить на ночь, а утром рис промыть, вновь залить водой и сварить до полуготовности. После этого процедить, отвар вылить, а рисовые зерна съесть натощак. Больше в течение 4 часов ничего не есть и не пить. Курс лечения — 45 дней. Все это время регулярно есть пшенную кашу.

Лимфаденит не будет прогрессировать, если выдавить и смешать 200 мл лимонного, по 900 мл апельсинового и грейпфрутового соков и выпить смесь глотками за 3 дня.

Боль в позвоночнике устраняется прикладыванием к проблемному месту кусочков свиного сала. Прикрыть целлофаном и утеплить.

С уважением — Мария Совкович,

г. Львов