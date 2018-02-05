НЕОДНОКРАТНО ПРОВЕРЕНО, ЛЕЧИТЕСЬ УВЕРЕННО

Здравствуй, «Бабушка»!

Все рецепты, которые предлагаю, проверены неоднократно с положительным результатом.

Чтобы избавиться от эрозии шейки матки, надо залить стаканом кипятка 3 ст.л. измельченных корневищ бадана, выдержать на слабом огне до выпаривания половины объема жидкости, процедить горячим и принимать по 30 капель отвара 3 раза в день до еды. Кроме этого, 1 ст.л. его нужно растворить в 0,5 л теплой кипяченой воды, долить еще 1 л воды, разделить раствор на 3 равных порции и 3 раза в день использовать по одной для спринцеваний. Курс лечения — 2-3 недели. Очень хорошо устраняет эрозию и воспаление шейки матки (цервицит) регулярное прикладывание на лобок аппликаций с натуральным медом.

Остановить развитие рака матки, печени, желудка, легких, лейкоза (лейкемии, белокровия), других заболеваний крови поможет скорлупа кедровых орехов. Нужно наполнить ею до плечиков, не утрамбовывая, бутылку из темного стекла, залить доверху водкой, закупорить и настоять 10 дней, периодически взбалтывая, в темном теплом месте. После этого принимать по 30 капель настойки 3-4 раза в день перед едой. Постепенно разовую дозу можно увеличить до 1 ч.л. Одновременно есть кедровые орешки.

Язва желудка зарубцуется, если 3 раза в день пить по 1/3 стакана свежевыжатого из корней лопуха сока. Можно 1 ст.л. высушенного измельченного корня растения залить 100 мл медицинского спирта, добавить 100 г меда, перемешать, настоять 7 дней и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день до выздоровления.

Для усмирения стенокардии (грудной жабы), других заболеваний сердца надо измельчить и смешать поровну по объему изюм, курагу, чернослив и ядра грецкого ореха, на 1 кг смеси добавить 1 лимон, пропущенный через мясорубку вместе с кожурой, но без семян, 300 г жидкого меда, снова тщательно перемешать и принимать целебное средство до его окончания по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой. Желательно готовить его и употреблять каждые полгода.

Тем, кто страдает от постоянного головокружения, советую ежедневно перед обедом употреблять по 1 ч.л. перетертой в порошок морской капусты. Съесть таким образом 100 г капустного порошка. Обязательно обогатить рацион продуктами, содержащими много фосфора. Рекомендуется есть как можно больше яиц, рыбы, сыра, огурцов, редиски, гороха и грецких орехов.

От глухоты избавит желчь зайца. В свежей желчи нужно развести немного сахара и закапывать по 1-2 капли смеси 2-3 раза в день в каждое ухо. Кроме этого, рекомендую каждый раз закапывать по 2 капли свежей желчи козла. Слух при его потере возвратится, а также исчезнет шум в ушах, если ежедневно 1-2 ч.л. измельченных шишек хмеля кипятить 1-2 минуты в стакане воды, процеживать и пить отвар очень горячим. Еще нужно закапывать то в левое, то в правое ухо, чередуя через день, по 7-8 капель аптечного миндального масла. Курс лечения — месяц, после месячного перерыва повторить. Эффективно растворить в стакане теплого молока 1 ч.л. аптечного березового дегтя и выпить этот раствор. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день в промежутках между едой. Курс лечения — 1,5 месяца. После этого слух возвращается. Можно избавиться от глухоты, если каждый день мыть голову насыщенным настоем травы герани болотной.

Калган (лапчатку прямостоячую) издавна применяют в народе при лечении гингивита, энтерита, колита, тонзиллита, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также для нормализации стула при диарее (поносе). Надо 2 ст.л. измельченных корней растения залить в эмалированной посуде 500 мл воды, довести до кипения, проварить 5-7 минут на слабом огне, процедить и пить по 50-100 мл отвара 3 раза в день. Параллельно тщательно полоскать им рот и горло. Можно 2-3 раза в день жевать, глотая сок, свежие листья лапчатки прямостоячей, а также смазывать проблемные места выжатым из листьев соком.

Регулярное полоскание рта и горла насыщенным отваром имбиря, в который добавлено немного черного молотого перца, позволит избавиться от воспалительных заболеваний ротовой полости, простуды и ангины.

Гепатит не будет прогрессировать, если 1 ч.л. измельченного корня аира залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 1/2 стакана настоя 4 раза в день за полчаса до еды. Можно залить в эмалированной посуде 1 л воды 60 г сухой измельченной коры ивы, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, настоять сутки в теплом месте, процедить и пить по 1/3 стакана отвара 3 раза в день перед едой. Употреблять настой и отвар, постоянно готовя свежие, до стабильного улучшения состояния здоровья. Эффективно залить стаканом натурального белого вина 1 ст.л. листьев лещины, высушенных в духовке и перетертых в порошок, настоять 12 часов, процедить, разделить настойку на 3 равные части и пить по одной 3 раза в день. И так ежедневно в течение 10-12 дней. При всех заболеваниях печени полезно пить сок лимона.

Если в сезон каждый день съедать по несколько свежих верхних частей кислицы обыкновенной, можно избавиться от желтухи. Будьте осторожны, растение ядовито. Длительное его употребление негативно действует на почки.

Применяя в виде примочек и компрессов траву донника, устраните герпес. Можно смазывать высыпания свежим соком коры осины, ольхи, плодов инжира, ряски, лука, травы донника, трехцветной фиалки, молочая и полыни.

С уважением — Николай Николаевич Волошко,

Житомирская обл.