НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛОЖНЫМ РЕЦЕПТ ДОЛЖЕН БЫТЬ, МОЖНО И ПРОСТЫМ ЗДОРОВЬЕ ВОЗВРАТИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Верю, что и в этот раз мои простые рецепты помогут многим возвратить утраченное здоровье.

Тем, кто страдает от ревматизма, советую измельчить и смешать по объему 1 часть зиры (пряность), по 10 частей травы зверобоя и душицы, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, через 2 часа процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3-4 раза в день перед едой. И так ежедневно до выздоровления.

От халязиона (округлой формы плотного образования в области края века) избавит сваренное вкрутую куриное яйцо. Его надо очистить, завернуть горячим в марлю, сложенную в 3-4 слоя, приложить к проблемному месту и подержать до остывания. Выполнять процедуру 3-4 раза в день.

Тело от чесотки очистит девясил. Надо залить 4 стаканами кипятка 100 г корней растения, настоять 4 часа, а затем как можно чаще смазывать настоем места высыпаний.

Для устранения недержания кала нужно залить в эмалированной посуде 2 л кипятка 10 сосновых шишек, проварить 5 минут, слить отвар, налить в кастрюлю свежей воды, прокипятить еще полчаса, настоять до остывания, процедить и пить как можно чаще по 100 мл настоя. Можно чуть-чуть подсластить его медом.

Белые пятна витилиго сойдут, если залить 200 мл кипятка 1 ст.л. сухой измельченной травы зверобоя, через полчаса процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день после еды. Курс лечения — 3 недели, после 7 дней перерыва повторить. Провести с перерывами 8 таких курсов. Одновременно с употреблением настоя прикладывать на проблемные места на 30-40 минут смоченную в зверобойном масле марлевую салфетку, сложенную в 2-3 слоя. Для приготовления масла надо 1 часть по объему сухой травы зверобоя залить 10 частями оливкового масла, выдержать 3 часа на кипящей водяной бане, а затем процедить через капроновую ткань (не марлю!). Хранить масло в холодильнике.

При вывихе нужно тут же смочить в горячем молоке марлю, сложенную в 4 слоя, приложить ее к травме, прикрыть сверху компрессной бумагой и зафиксировать шерстяным платком. Менять компресс по мере остывания.

С уважением — Оксана,

г. Львов