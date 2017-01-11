МЕТОДЫ, КОТОРЫЕ ИСЦЕЛЯЮТ: ПУСТЬ О НИХ ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз предлагаю несколько действенных методов исцеления.

Избавиться от кашля, остановить развитие воспаления легких (пневмонии) поможет душица. Надо 75 г травы растения залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить и пить теплым по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. При тяжелой форме пневмонии, кроме этого, советую залить в эмалированной посуде 1 л молока стакан промытых неочищенных зерен овса, довести до кипения, проварить 1 час на слабом огне, процедить и выпить отвар горячим, добавив по вкусу сливочное масло и мед, вечером перед сном. Ежедневно готовить свежие целебные средства. Употреблять их до выздоровления.

Кандидоз (молочница) эффективно устраняется препаратами из березы. Надо 10 г сухих измельченных березовых листьев и почек, взятых поровну по объему, залить 100 мл медицинского спирта, настоять 10 дней в темном месте при комнатной температуре, а затем регулярно обрабатывать настойкой пораженные инфекцией места. Одновременно готовить, как чай, и пить настои и отвары листьев и почек березы. При вагинальной молочнице вводить как можно чаще во влагалище тампоны, пропитанные данными настоями и отварами.

Для лечения гипертонии и ишемической болезни сердца рекомендую использовать листья и кору лещины, взятые поровну по объему. Нужно 1 ст.л. сухого измельченного сырья залить стаканом кипятка, через 2 часа процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3-4 раза в день до улучшения состояния здоровья.

Чтобы избавиться от опоясывающего лишая, надо 1-2 раза в день в течение 10-12 дней обрабатывать проблемное место репейным маслом. После этого смазывать его 2-3 раза в день в течение 2 недель свежевыжатым, процеженным через несколько слоев марли луковым соком. Так и чередовать смазывания до выздоровления.

Ежедневно съедая с медом по 3-4 ст.л. сырых, очищенных семян тыквы, усмирите стенокардию.

Стригущий лишай, чесотка и герпес устраняются регулярным прикладыванием к ним примочек, пропитанных насыщенным отваром корней и семян щавеля. Кроме этого, измельченную зелень растения нужно перемешать до консистенции мази с домашней сметаной или сливками, а затем несколько раза в день втирать смесь в проблемные участки кожи.

Грибок, образовавшийся между пальцами рук или ног, вскоре исчезнет, если 1-2 раза в день смазывать пораженные инфекцией места свежевыжа­тым соком молочая. Еще можно залить 1 л кипятка 4 ст.л. измельченной надземной части растения, настоять 1 час, а затем вечером перед сном в течение 10-15 минут парить в горячем настое руки или ноги.

Разжижению крови и пре­дупреждению инфаркта миокарда способствует ацетилсалициловая кислота («Аспирин»). Ее нужно принимать по 1/4-1/3 таблетки в день.

С уважением — Н.Н.Волошко,

Житомирская обл.