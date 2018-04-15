МЕТОДЫ ИСПЫТАНЫ ГОДАМИ, ТЕПЕРЬ ИМИ ДЕЛЮСЬ С ВАМИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить испытанные годами методы усмирения недугов.

При цинге надо залить 3/4 стакана кипятка 200 г измельченной хвои кедра, настоять 18 часов, процедить и при особо тяжелых формах болезни пить по 0,5-2,5 стакана настоя в сутки, а для профилактики недуга — по 1/4-1/2 стакана.

Чтобы победить фригидность, нужно залить стаканом кипятка 1 ст.л. высушенных листьев клена, через час процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3 раза в день.

Тем, кто страдает от нервного исто­щения, советую залить 1 л воды 60 г сухих или 200-300 г свежих листьев и цветков лаванды, прокипятить 10 минут под крышкой на слабом огне, вылить отвар, не процеживая, в ванну с теплой водой и полежать в ней 10 минут. Принимать такие ванны ежедневно до улучшения состояния здоровья.

Стенокардия (грудная жаба) не будет мучить, если измельчить и смешать поровну по объему цветки лаванды, листья розмарина, траву руты и адониса, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, утром натощак и вечером перед сном.

Для усмирения артрита надо залить 1,5 стакана кипятка 5 г измельченных лавровых листьев, прокипятить 5 минут на слабом огне, перелить отвар вместе с листьями в термос, настоять 4 часа, процедить и выпить маленькими глотками в течение дня. Пить, каждый день готовя свежий, в течение 3 дней. Моя голову регулярно отваром лавровых листьев, избавитесь от золотухи. При укусе змеи нужно свежие листья лавра разжевать и тут же приложить к месту укуса.

Постоянное употребление орехов лещины спрособствует повышению лактации у кормящих грудью женщин, помогает одолеть анемию (малокровие) и мочекаменную болезнь.

Введение во влагалище на 16-24 часа тампонов, пропитанных облепиховым маслом, за 1-2 месяца избавляет от кольпита (вагинита) и эрозии шейки матки. При необходимости через 4-6 недель лечение можно повторить.

Морошка остановит развитие меланомы (рака кожи). Необходимо регулярно есть ее ягоды, смазывать раздавленными ягодами морошки проблемные места и пить приготовленный из них сок (ягоды перетереть через сито и в 2 частях по объему полученной массы растворить 1 часть сахара).

Если смешать поровну по объему медицинский спирт и измельченный до кашицы чеснок, а затем равномерно накладывать смесь на гнойничковые поражения, можно избавиться от пиодермии (гнойно-воспалительного заболевания кожи). Сверху прикрывать марлей, сложенной в 2-3 слоя, и фиксировать компресс повязкой. Менять его 2-3 раза в сутки до полного выздоровления.

Приступы бронхиальной астмы ста­нут возникать реже, а потом и вовсе прекратятся, если 3 раза в день в течение 2 месяцев принимать по 10 капель 20% настойки прополиса, запивая ее небольшим количеством воды. Можно смешать 2 г маточного молочка и 100 г натурального меда, а затем 3 раза в день по 10 г смеси рассасывать, глотая слюну.

Принимая 3 раза в день за 30 минут до еды по 1/2-1 ч.л. перги (пчелиной обножки), усмирите холецистит. Курс лечения — 2-3 месяца. Одновременно с пергой 2 раза в день пить по 1/4 стакана теплой воды, в которой каждый раз растворять 1 ст.л. меда.

Аппетит значительно улучшится, ес­ли залить 2 стаканами кипятка 1 ст.л. сухой травы вероники, через 2 ча­са процедить и пить по 1/2 стакана нас­тоя 4 раза в день через час после еды. Кроме этого, ежедневно съедать по 20-30 свежих семян горчицы. Курс лечения — 20 дней.

Смесь листьев шалфея, плодов шиповника, цветков пижмы и ромашки, корней лопуха и девясила, травы зверобоя, тысячелистника, горца птичьего и череды, взятых поровну по объему, применяют для лечения цирроза печени. Надо 1 ст.л. смеси залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день за 20 минут до еды.

Малярия отступит, если 1 часть по объему измельченных корней девясила залить 5 частями 960 спирта, настоять 2 недели, а затем принимать по 10 капель настойки 3 раза в день.

Если смешать поровну по объему, предварительно измельчив, корни девясила, алтея и солодки, залить 10 г смеси 0,5 л холодной воды, настоять 8 часов, процедить и пить 3 раза в день по 1/2 стакана настоя, можно унять насморк.

От некоторых видов аллергии избавит душица. Нужно залить стаканом кипятка 2 ч.л. измельченной травы растения, настоять 20 минут, процедить и пить по 1/2 стакана настоя 3 раза в день за 15 минут до еды.

Прикладывание к проблемным местам свежих листьев золотарника способствует очищению раны от гноя и быстрому ее заживлению.

С уважением — Николай Николаевич Волошко,

Житомирская обл.