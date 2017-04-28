ЛЕЧИМ БЫСТРО И СЕЙЧАС АДЕНОМУ, ПСОРИАЗ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю несколько доступных рецептов лечения болезней.

Чтобы остановить прогрессирование аденомы, надо 100 г измельченной коры осины залить 0,5 л водки, настоять 2-3 недели в темном месте, а затем принимать по 5-10 капель настойки 3 раза в день за 30 минут до еды. Кроме этого, рекомендую перетереть в порошок высушенный корень тмина и добавлять его, как приправу, к еде. Очень хорошо также залить вечером 0,5 л кипятка 2 ст.л. измельченной травы первоцвета, настоять ночь, а утром процедить и пить по стакану настоя натощак и вечером за 30 минут до еды. Курс лечения — 1,5 месяца.

От псориаза избавит лавровый лист. Нужно 20 измельченных листьев залить 2 стаканами кипятка, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить и принимать по 1 ст.л. 8 раз в день. Не забывайте добавлять лавровый лист и в употребляемую вами пищу.

Водянка живота устраняется дроком красильным. Надо 1 ст.л. сухой измельченной травы растения залить стаканом кипятка, прокипятить на слабом огне до выпаривания 2/3 объема жидкости, после остывания процедить и выпить. Пить отвар, постоянно готовя свежий, через день. Вскоре наступит выздоровление.

Всего доброго, не болейте.

С уважением — Надежда Ильинична Каземирова,

Кировоградская обл.