КТО ХОЧЕТ ВЫЛЕЧИТЬСЯ, ТЕХ ВСЕГДА, УВЕРЕН, ЖДЁТ УСПЕХ

Здравствуй, «Бабушка»!

Уверен, что мои советы помогут вылечиться всем, кто этого искренне хочет.

Морщины исчезнут, если залить стаканом теплого молока 1 ст.л. измельченных листьев одуванчика, настоять 10 минут, добавить 1 ч.л. желтка сырого куриного яйца, тщательно перемешать и нанести смесь на лицо. Через 20 минут смыть прохладной водой.

Для устранения водянки надо ст.л. травы хвоща полевого залить 2 стаканами кипящей воды, через 3 часа процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 5 раз в день.

Укус собаки быстро заживет, если измельченную среднего размера луковицу перемешать с 1 ст.л. меда и 1 ст.л. уксуса и приложить смесь в виде компресса к ране.

Чтобы остановить развитие аденомы простаты и простатита, нужно измельчить сухими и смешать по объему 1 часть листьев брусники, по 5 частей плодов шиповника и цветков календулы, по 7 частей листьев подорожника и травы зверобоя, залить 1-2 ст.л. смеси 500 мл кипятка, через час процедить и пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды.

От шума в голове избавит клевер. Надо банку наполнить зацветающими головками красного лугового клевера, залить доверху водкой, настоять 21 день и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день до еды в течение 4-6 недель.

Тело от склеродермии очистится, если наполнить стеклянную банку на 3/4 объема измельченными грибами красного мухомора, залить доверху водкой, плотно закупорить, закопать на 21 день в землю, а потом процедить и банку с настойкой плотно закрыть. Затем 100 г сметаны перемешать с 2 ст.л. настойки и втереть мазь в проблемные места. Укутать их, а через 2 часа потом помыться теплой водой с хозяйственным мылом.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.